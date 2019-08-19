▲香港818遊行同一天，陸宣布建設「深圳示範區」，港澳居民享市民待遇。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

香港政府修訂《逃犯條例》導致的反送中衝突已經持續2個多月。而香港民陣18日在維園舉行大規模集會之際，大陸中共中央、國務院則發布了《支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區》文件，示範區將有利於更好實施大灣區戰略，豐富「一國兩制」事業發展，港澳居民在深圳亦能享有市民待遇。

根據大陸人民網報導，中國共產黨中央委員會（中共中央）、大陸國務院18日聯名發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區》文件，內文直言深圳經濟特區是大陸改革開放的重要窗口，並且在各項事業取得顯著成績，成為一座充滿魅力、動力、活力、創新力的國際化創新型城市。

▲香港政府修訂《逃犯條例》導致的反送中衝突已經持續2個多月。（圖／記者黃彥傑攝）

現在中國特色社會主義已經進入新時代，支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，有利於在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，有利於更好實施「粵港澳大灣區」戰略，豐富「一國兩制」事業發展新實踐。

關於城市的戰略定位，文件指深圳2025年將躋身全球經濟實力及發展質量城市前列，研發投入強度、產業創新能力世界一流，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平，建成現代化國際化創新型城市，2035年更將發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先。

▲示範區將推動在深圳的港澳居民在民生方面享有「市民待遇」。（圖／CFP）

此外，深圳建設示範區也會促進與港澳金融市場的交流融合，推動粵港澳大灣區的都市建設、科技研發及經濟發展，同時也將推動在深圳工作和生活的港澳居民在民生方面享有「市民待遇」、允許取得永久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業、擔任科研機構法人代表等。