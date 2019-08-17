研製18個月成功發射！　陸火箭「捷龍一號」送3顆衛星入軌

▲「捷龍一號」火箭成功在酒泉衛星發射中心發射。（圖／中新社，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

耗費不到18個月就研製完成的火箭「捷龍一號」，於北京時間17日12時11分成功在酒泉衛星發射中心發射。據悉，這是捷龍一號運載火箭執行的首次飛行任務，以「一箭三星」的方式，將3顆衛星直接送入預定軌道。

據中新社報導指出，這次所發射的「捷龍一號」是由中國航天科技集團所屬的中國空間技術研究院負責研製的火箭，採用商業化模式、面向商業小衛星發射市場所打造，是一款小型固體的運載火箭；同時，它也是中國航天科技集團有限公司首個商業運載火箭。

「捷龍一號」自2018年2月開始研製，到今日首飛成功只用了不到18個月的時間，成為中國航天研製週期最短的火箭之一。據悉，該火箭的總長約19.5米、箭體直徑1.2米、起飛重量約23.1噸，是大陸固體火箭中體積最小、重量最輕的火箭。

▲「捷龍一號」火箭將3顆衛星送入預定軌道。

火箭院捷龍一號運載火箭項目技術經理龔旻表示，「這火箭雖然小，但它五臟俱全且性能優異，能夠實現500km太陽同步軌道200kg的運載能力，在中國固體商業火箭中運載效率是最高的。」他提到，「捷龍一號」火箭採用了衛星倒裝的空間佈局形式，以及模塊化衛星艙設計，藉此滿足用戶「一箭一星」或「一箭多星」的發射需求。

報導中指出，「捷龍一號」利用分佈式網路完成多點並行在線數據解析、分發與判讀，並且結合專家系統、神經網路等算法來設計智慧數據分析系統，實現測發控和遙測數據多維度判讀，自動生成測試評估報告，大幅提升測試效率和數據分析的準確性，成為大陸首個全面採用「智能化技術」進行數據分析與判讀的「固體火箭」。

據悉，這次「捷龍一號」的發射，成功將3顆衛星送入預定軌道，主星為「千乘一號01星」，由北京千乘探索科技有限公司研製；而另外2個搭載衛星為「星時代-5衛星」和「天啟二號衛星」，分別由北京微納星空科技有限公司和北京國電高科科技有限公司研製，衛星入軌後將展開一系列技術驗證和數據服務。