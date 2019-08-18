賣「有機食品」被重判10年！美60歲農7年賺超過37億　還花6256萬養小三

▲ 美國豐盛研究所點出，美國農業部過度寬待違規的生產者。

實習記者許祐誠／綜合報導

美國史上最大有機食品詐欺案判決於16日出爐，主嫌60歲農民康斯頓（Randy Constant）被重判長達10年2個月。據悉，他在2010年至2017年期間，透過在「無機農作物」內混入部分有機農作物的方式，假借「有機食品」名義在市場上販售，甚至以低以市價的手法擄獲消費者芳心，謀利多達1.2億美元（約新台幣37億元）以上。

根據《美聯社》報導，康斯頓在7年內販售「有機食品」牟利多達1.2億美元，光是2016年即涉及美國全國7％的有機玉米和8％的有機大豆，其中許多穀物也流向該國大部分的有機肉類產品的公司，此舉也讓愛荷華州北區地區法官威廉森（ C.J. Williams ）痛斥，這對消費者造成「極端和無法計算的損害」，也重創公眾對於有機食品產業的信心。

除了康斯頓之外，還有3名農人參與這項詐欺案，當時威廉森形容他們「主要是守法公民」，其中一名還是曾參與越戰的退役美軍，但最後他們屈服於貪婪。因此，威廉森於16日做出判決，其中41歲波特（Michael Potter）被判刑24個月、41歲布里南（James Brennan）被判刑20個月，而布里南的71歲父親（Tom Brennan）則被判刑3個月。據悉，還有第五名農人已經認罪，目前正在等待判決。

事實上，美國有機產業監督組織「豐盛研究所」（ Cornucopia Institute），長期以來都在批評美國農業部（USDA）過度寬待輕視法規的生產者，雖然部門有權力可以祭出罰款、撤銷（revocations）和禁令（bans），但該組織的執行長卻指出，很少看到聯邦祭出刑事指控。

此外，康斯頓也被爆出，除了常常撒錢在旅行上以外，儘管有結婚39年的妻子，還在拉斯維加斯花了200萬美元（約新台幣6256萬元）在當地養3名小三。目前，他已經對出面向受波及的農民、牧場主和消費者道歉，並決定扛下全部責任。