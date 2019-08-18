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母親愛跟男人相處「太過西化」　法官判她失去4歲女兒監護權

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▲▼育兒,親子,監護權,小孩。（圖／取自Pixabay）

▲母親行為不符合伊斯蘭教，失去對孩子的監護權。（圖／示意圖／取自Pixabay） 

記者丁維瑀／綜合報導

美國32歲女子維埃拉（Bethany Vierra）2011年搬到沙烏地阿拉伯教書，她育有4歲的女兒贊娜（Zaina），與老公離婚後，她希望獲得孩子的監護權。然而，沙國法官上月認定，這名母親太過「西方化」，因此把監護權交給小孩父親的媽媽；維埃拉預計提起上訴，但結果如何都還是未知數。

CNN報導，維埃拉7月失去年幼女兒的監護權，原因是她太西化，無法完善照顧小孩。維埃拉的爸媽住在美國華盛頓州，兩人現在擔心，未來將會看不到女兒與孫女，「我們愛著我們的孫女，最大的恐懼是，可能再也見不到她。」

維埃拉本身是一名瑜珈老師，2011年前往沙國生活，近期與沙國丈夫離婚，她便尋求4歲女兒的監護權。然而，法官7月總結，這名女子對於國家來說是外國人，她不熟悉伊斯蘭教，且持續接受自己成長過程的文化與傳統，「我們必須避免讓（贊娜）接觸這些文化、傳統，尤其她還這麼小。」

非營利組織「人權觀察」資深研究員貝古姆（Rothna Begum）則認為，這群男性法官受過許多伊斯蘭教法的訓練，在他們眼中，這比小孩的利益更重要。維埃拉前夫的顧問提交給法院的聲明可見，利用維埃拉的社群媒體作為「證據」，指出她的生活方式不符合伊斯蘭教。

根據法庭文件，維埃拉參加過美國火人節（Burning Man），這被描述為「世上最奇怪的節慶」，大家會穿著奇怪的衣服，整晚不睡覺在跳舞，同時吸毒、喝冷飲。前夫還指控，維埃拉的社群媒體發文充滿裸露、男女聚在一起的內容，許多行為都違背伊斯蘭傳統。

不過，維埃拉在法庭表示，她的前夫才是不盡責的家長，會辱罵小孩以及吸毒。前夫則否認這些指控，沒有回應CNN的提問。

據了解，贊娜的監護權暫時交給她在沙國的奶奶，對方與她的父親居住。維埃拉被要求18日以前提出上訴，目前，小孩仍與她在一起。維埃拉的爸媽則表示，女兒在未來10年內被禁止離開沙國，還有法官警告，要她不可以接受媒體採訪；兩人沒有提供更多具體細節。

美國國務院一名官員告訴CNN，已經得知此案，但考量到隱私問題，不會回應，「總體來說，國務院以及駐外機構的責任，就是保護在海外的美公民。美公民在國外也必須遵守當地法律。」

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關鍵字：監護權,沙烏地阿拉伯,伊斯蘭,西方,北美要聞

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