開學前衝一波！　到花蓮港「胖卡市集」吹著海風配美食

▲相約好友到胖卡市集吃美食很愜意。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

暑假接近尾聲，景點玩膩不知道還能去哪玩嗎？花蓮港內港親水遊憩區8月31日前都有「花蓮港胖卡市集」，每天從17時30分至23時都有營業，不只有海鮮燒Bar、爆漿章魚燒能吃，還不定期找來駐唱藝人、樂團一起嗨，搶攻浪漫海洋商機。

請繼續往下閱讀...

▲▼市集共有8輛胖卡餐車，盡可能滿足各種饕客的味蕾。

花蓮港務分公司為促進親水遊憩整體發展，繼去年已經舉辦之「花蓮港夏日啤酒節活動」、「在花蓮海的浪漫，胖卡‧餐車主題節」以及「國慶煙火在花蓮、海景煙火在花港」等三場行銷活動，延續這股熱潮，今年夏天再以常態性的市集方式，邀請胖卡餐車進駐2個月。

花蓮港務公司表示，下周會再找胖卡市集業者討論，後續市集結束後有無繼續合作的可能，市集從7月1日舉辦至今已經超過1個月，發現晚間19時至20時人潮較多。目前有海鮮燒Bar新鮮海鮮、日式料理餐車、TAKO爆漿章魚燒、呷宵丫創意炸物點心、法式恐龍燒、阿給、熱狗堡、美式漢堡等8輛胖卡餐車進駐。

▲▼晚上相當適合跟情人在附近散步，氣氛超浪漫。

花蓮港務公司說，花蓮港胖卡市集結合花蓮港濱海藝術廊道，已經逐步形成花蓮當地特色打卡景點，已經建立粉絲專頁，歡迎大家瀏覽按讚，共築花蓮港邊最美麗的樣貌、分享東部特有的美食及人情味以及所有後山人心中的精采故事。