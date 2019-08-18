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漫威《上氣》男主角劉思慕被網友嫌棄不夠帥　發5字向Siri求助

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漫威首部華人英雄電影《上氣：十環幫的傳奇》（Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings）即將開拍，自7月底在「漫威總裁」凱文於聖地牙哥動漫展（SDCC）正式宣告，「上氣」的男主角由方滿30歲的華裔演員劉思慕（Simu Liu）出演，消息釋出後，有不少網友亦為呼聲極高的男神彭于晏、吳彥祖抱屈， 甚至砲火全開抨擊劉思穆的長相……

當時漫威所開出的男主角條件是必須要具有中國血統、會武術、年齡在30之前，劉思慕英文流利又有武術底子，身材更是養眼，他曾在個人社群平台留言給漫威影業，問起漫威是否要籌備「亞裔美籍英雄」的計畫，反倒讓漫威開始正視亞洲市場，而劉思慕根本是間接促成「首部華人超級英雄電影」的幕後推手！只不過這樣的選角結果似乎讓不少亞洲粉絲不太滿意...

但其實對部分網友的批評，劉思慕並沒有放在心上，他前幾天接受採訪時也正式回應了外界對他長相的攻擊，他說：「我這一生受到不少對於演技的質疑，我也曾經被無數個節目、演出拒絕過，事業上的每一步更是如此。但是我依然站在這裡，就是因為我始終很專注，我相信自己有能力，也拒絕讓別人的意見定義我。」

劉思慕是 1989 年出生在中國，5 歲時隨家人移民加拿大，身高 183 公分的他在 2012 年出道以來多出演小角色，一直在 2016 美劇《金氏便利店》（Kim's Convenience）才打開知名度，《上氣：十環幫的傳奇》是他的首部電影作品。

也有漫威粉絲為了支持他，特別為他合成了《上氣：十環幫的傳奇》的海報照片，看起來其實很有味道啊！

除了他之外，亞洲巨星梁朝偉也確認將會加入漫威宇宙，出演強大邪惡組織十環幫（The Ten Rings）裡的反派「滿大人」。

《瘋狂亞洲富豪》裡的女星奧卡菲娜（Awkwafina）也確定演出。

文／Harper's BAZAAR　圖／@SIMULIUMARVEL COMICS、GETTY IMAGES、微博、@SIMULIU TWITTER

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：Harper’s BAZAAR,上氣,漫威,劉思慕,SIRI

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