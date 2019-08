漫威《上氣》男主角劉思慕被網友嫌棄不夠帥　發5字向Siri求助

漫威首部華人英雄電影《上氣:十環幫的傳奇》(Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings)即將開拍,自7月底在「漫威總裁」凱文於聖地牙哥動漫展(SDCC)正式宣告,「上氣」的男主角由方滿30歲的華裔演員劉思慕(Simu Liu)出演,消息釋出後,有不少網友亦為呼聲極高的男神彭于晏、吳彥祖抱屈, 甚至砲火全開抨擊劉思穆的長相……

當時漫威所開出的男主角條件是必須要具有中國血統、會武術、年齡在30之前,劉思慕英文流利又有武術底子,身材更是養眼,他曾在個人社群平台留言給漫威影業,問起漫威是否要籌備「亞裔美籍英雄」的計畫,反倒讓漫威開始正視亞洲市場,而劉思慕根本是間接促成「首部華人超級英雄電影」的幕後推手!只不過這樣的選角結果似乎讓不少亞洲粉絲不太滿意...

但其實對部分網友的批評,劉思慕並沒有放在心上,他前幾天接受採訪時也正式回應了外界對他長相的攻擊,他說:「我這一生受到不少對於演技的質疑,我也曾經被無數個節目、演出拒絕過,事業上的每一步更是如此。但是我依然站在這裡,就是因為我始終很專注,我相信自己有能力,也拒絕讓別人的意見定義我。」

劉思慕是 1989 年出生在中國,5 歲時隨家人移民加拿大,身高 183 公分的他在 2012 年出道以來多出演小角色,一直在 2016 美劇《金氏便利店》(Kim's Convenience)才打開知名度,《上氣:十環幫的傳奇》是他的首部電影作品。

也有漫威粉絲為了支持他,特別為他合成了《上氣:十環幫的傳奇》的海報照片,看起來其實很有味道啊!

除了他之外,亞洲巨星梁朝偉也確認將會加入漫威宇宙,出演強大邪惡組織十環幫(The Ten Rings)裡的反派「滿大人」。

《瘋狂亞洲富豪》裡的女星奧卡菲娜(Awkwafina)也確定演出。

文/Harper's BAZAAR 圖/@SIMULIUMARVEL COMICS、GETTY IMAGES、微博、@SIMULIU TWITTER

