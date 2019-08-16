陸片《少年問道》堅持參加金馬獎　網紅道士轟：北京白雲觀必須表態切割

▲《少年問道》成為目前唯一公開表態參加金馬獎的大陸電影（圖／海鵬提供）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸官方日前宣布，暫停大陸影片、人員參加台灣金馬影展，消息造成眾多陸港片接連撤銷報名。其中有一部大陸紀錄片《少年問道》堅決不退賽，成為目前唯一公開表態參加金馬獎的大陸電影。對此，大陸「網紅道士」梁興陽15日就舉報拍攝地之一的北京白雲觀，缺乏政治意識、沒有與電影劃清界線。

第56屆金馬獎報名7月31日晚間6點截止，不過由於大陸禁令的關係，多數陸港電影拒絕或撤銷報名。其中一部大陸紀錄片《少年問道》卻一反常態，表示願意為了弘法走鋼索、甘冒兩岸敏感，決定報名角逐金馬獎，堅決不退賽，使得該片成為目前唯一堅持參賽的大陸影片。

西安長安區政協委員、網紅道士梁興陽15日起在微博寫下多篇文章，質疑《少年問道》拍攝地之一的北京白雲觀，至今仍沒有表態與該紀錄片劃清界線，「導演堅持不退展，你們北京白雲觀裝死，太無恥了，國家大義面前，你們太不堪了」、「根本就沒有把國家認同和國家法律放在心裡。」

▲北京白雲觀外觀照片。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

梁興陽其中一篇貼文也曝光了多張北京白雲觀道長陳理真過去的留言截圖，內容顯示陳理真曾經說出「台灣保留的傳統中國文化較佳」等言論，他希望道教協會、中國國家宗教局等相關單位能對北京白雲觀住持李信軍、陳理真的言論展開調查。

對此，北京白雲觀管委會委員、道長陳理真15日在微博反嗆，「發現今年的瘋狗真多，應該超度一下」，之前有導演拍紀錄片去參加金馬獎，「提到從白雲觀出發，瘋狗就認為是白雲觀拍的」，這樣的話「如果提到北京出發，那是不是就北京市拍的」、「天天在微博底下罵，怎麼都不給自己子孫後代留點口德呢。」

▲網紅道士梁興陽認為，北京白雲觀必須表態與電影切割。（圖／翻攝自微博）

根據了解，《少年問道》是一部講述4名修道青年不帶分文、一路乞行，自北京白雲觀徒步走到山東棲霞聖地，展開行走15天、600公里朝聖之旅的故事。導演朱昱也是篤信道教的信徒，她表示如果《少年問道》幸運提名金馬，她將率演員來台與台灣電影界及道教界進行交流，未來更希望來台拍攝相關題材。