校園最美的風景　台中5校社區親子共讀站榮獲全國優選

▲西屯國小「西大墩悅讀美學館」打造動漫樂讀區。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

教育部為了營造舒適的閱讀環境，讓家長能帶著小孩一起走進圖書室，享受閱讀樂趣，因而補助各校裝修，並舉辦全國最美親子共讀站評選，台中市有5校在全國299校報名中脫穎而出，榮獲優選殊榮，有的學校結合動漫、數位風，有的是咖啡時尚風，也有的是走歷史路線，風格各異，但都是校園內最美的風景。

▲大肚國小校長陳淑華化身飛船閱讀特區的神秘嘉賓，為孩子們說書。（圖／台中市政府提供）

教育局終身教育科長張凱翕表示，市府配合中央前瞻計畫，投入2億3千萬元預算，協助學校改善現有或新設圖書館，除了提供校內師生優質閱讀空間之外，亦開放給社區居民共享圖書資源，讓社區共讀站成為學生及社區最佳閱讀環境。

▲安和國中善用大面窗戶引入自然光，打造如咖啡廳般的舒適閱讀環境。（圖／台中市政府提供）

台中市大肚國小、西屯國小、安和國中、文華高中及惠文高中5校，參加教育部最美共讀站評選榮獲優選，西屯國小依功能劃分出閱讀區、藝文展演區、教學共備區、休閒舒活區、繪本動漫樂讀區及數位閱讀等不同區域，滿足不同讀者的閱讀需求。

▲惠文高中打造茶藝教室─問知堂，推廣多元閱讀文化。（圖／台中市政府提供）

安和國中及惠文高中將圖書館營造成有如咖啡廳般高質感的舒適閱讀空間，並結合國際教育、工作坊、主題書展等跨域多元閱讀；大肚國小則是結合歷史意象—渡船頭，設計了船舶、航海圖及海星椅等造型，期望孩子們透過「閲讀」與國際接軌，放眼看世界。

▲文華高中透過燈光及色彩，改變圖書館氛圍。（圖／台中市政府提供）

文華高中則是透過色彩與採光設計、動線與質感改造，使舊有傢俱融入新打造的環境空間，營造出輕柔和諧情境，並保留開館時期的老花窗作為植栽牆主視覺，象徵濃厚書香的承先啟後。