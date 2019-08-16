　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

校園最美的風景　台中5校社區親子共讀站榮獲全國優選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中有5所學校的親子共讀站榮獲全國優選。（圖／台中市政府提供）

▲西屯國小「西大墩悅讀美學館」打造動漫樂讀區。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

教育部為了營造舒適的閱讀環境，讓家長能帶著小孩一起走進圖書室，享受閱讀樂趣，因而補助各校裝修，並舉辦全國最美親子共讀站評選，台中市有5校在全國299校報名中脫穎而出，榮獲優選殊榮，有的學校結合動漫、數位風，有的是咖啡時尚風，也有的是走歷史路線，風格各異，但都是校園內最美的風景。

▲台中有5所學校的親子共讀站榮獲全國優選。（圖／台中市政府提供）

▲大肚國小校長陳淑華化身飛船閱讀特區的神秘嘉賓，為孩子們說書。（圖／台中市政府提供）

教育局終身教育科長張凱翕表示，市府配合中央前瞻計畫，投入2億3千萬元預算，協助學校改善現有或新設圖書館，除了提供校內師生優質閱讀空間之外，亦開放給社區居民共享圖書資源，讓社區共讀站成為學生及社區最佳閱讀環境。

▲台中有5所學校的親子共讀站榮獲全國優選。（圖／台中市政府提供）

▲安和國中善用大面窗戶引入自然光，打造如咖啡廳般的舒適閱讀環境。（圖／台中市政府提供）

台中市大肚國小、西屯國小、安和國中、文華高中及惠文高中5校，參加教育部最美共讀站評選榮獲優選，西屯國小依功能劃分出閱讀區、藝文展演區、教學共備區、休閒舒活區、繪本動漫樂讀區及數位閱讀等不同區域，滿足不同讀者的閱讀需求。

▲台中有5所學校的親子共讀站榮獲全國優選。（圖／台中市政府提供）

▲惠文高中打造茶藝教室─問知堂，推廣多元閱讀文化。（圖／台中市政府提供）

安和國中及惠文高中將圖書館營造成有如咖啡廳般高質感的舒適閱讀空間，並結合國際教育、工作坊、主題書展等跨域多元閱讀；大肚國小則是結合歷史意象—渡船頭，設計了船舶、航海圖及海星椅等造型，期望孩子們透過「閲讀」與國際接軌，放眼看世界。

▲台中有5所學校的親子共讀站榮獲全國優選。（圖／台中市政府提供）

▲文華高中透過燈光及色彩，改變圖書館氛圍。（圖／台中市政府提供）

文華高中則是透過色彩與採光設計、動線與質感改造，使舊有傢俱融入新打造的環境空間，營造出輕柔和諧情境，並保留開館時期的老花窗作為植栽牆主視覺，象徵濃厚書香的承先啟後。

ET快訊
真人娜美網紅野生曝光！「S身材變XXL」只剩胸是真的　網驚呆
快訊／國道1號校車與大貨車事故！20人受傷　回堵8公里

關鍵字：親子共讀站

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

校園最美的風景　台中5校社區親子共讀站榮獲全國優選

新北6大新創打造品牌　青農開啟地方「新創生」

全國首輛迪士尼主題彩繪雙節公車　中市府前廣場17日快閃現身

羊水破裂臨盆在即　警鳴笛開道火速送醫順利產子

日籍男客受困土石泥流　玉井警火速救援獲肯定

強降豪雨就淹水居民吐苦水　林燕祝：要求全市排水系統總體檢

改制水利會！藍、綠立委參選人都砲轟　黃金德：還沒有定案

里港警中元祈福聚正氣　祈境內平安保民安康

瑪家鄉運兼豐年祭　內埔警把握時機宣導酒駕新制+長者行安

南庄124縣道又坍！周二才剛搶通完又要封閉　民眾憂心忡忡　

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

校園最美的風景　台中5校社區親子共讀站榮獲全國優選

新北6大新創打造品牌　青農開啟地方「新創生」

全國首輛迪士尼主題彩繪雙節公車　中市府前廣場17日快閃現身

羊水破裂臨盆在即　警鳴笛開道火速送醫順利產子

日籍男客受困土石泥流　玉井警火速救援獲肯定

強降豪雨就淹水居民吐苦水　林燕祝：要求全市排水系統總體檢

改制水利會！藍、綠立委參選人都砲轟　黃金德：還沒有定案

里港警中元祈福聚正氣　祈境內平安保民安康

瑪家鄉運兼豐年祭　內埔警把握時機宣導酒駕新制+長者行安

南庄124縣道又坍！周二才剛搶通完又要封閉　民眾憂心忡忡　

用手指糾正狗狗！呆萌貴賓秒裝可愛「露齒燦笑」：原諒我嘛～

又胃食道逆流了嗎？睡姿錯誤比平躺更慘！

解構柯文哲兩大招數：負能量動員及投機主義

防2020總統大選賭盤　新北警搗破網路地下簽賭集團逮49人

跳進20公尺高沁涼瀑布、泡天然溫泉　馬來西亞隱藏版仙境

金燦榮訪美：中美關係面臨較長困難期　制度、貿易將受限

「不必到日本」埔里就有精美手工紙　蔡培慧邀鄭麗君在地座談

GDP成長率預估上修至2.46%！　主計總處：景氣穩步走升

中職／史上第9位1300安！張正偉：沒贏球沒意義

好友開早餐店！老闆每天爬不起來「結果2個月換新車」　他追問原因笑爆

地方熱門新聞

林智堅首赴前線馬祖勞軍

夫6年換29工作　妻訴離婚獲准

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

林燕祝：要求全市排水系統總體檢

取締違規超速　平鎮警方大執法　

2019桃園購物節　同樂搶好康

台南市7大土地開發案接續啟動

媽買滷味忘了孩子　女兒嚇哭一路..

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

頭獎彩券行爆怪事　「當天打雷，..

嘉義有感地震最大震度4級

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面