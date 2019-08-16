鬼月心驚驚　安南醫院旁連2日同時間發生車禍！

▲台南市立安南醫院旁安南區長和路2段，連續兩天幾乎同一時間在同一路口發生兩起車禍，急診醫護人員主動外出救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆7月俗稱「鬼月」， 台南市立安南醫院旁安南區長和路2段，在8月13日與14日連續兩天，幾乎同一時間在同一路口發生兩起車禍，讓急診醫護人員們心驚驚議論紛紛。

13日早上，安南區是大雨磅礡，忽然傳來一聲巨響，一台機車與小貨車在安南醫院路口發生車禍，目擊民眾跑進來急診室呼救，急診護理人員張靖凰與陳楷婷抬頭看了一眼正在下著暴雨的天空，義無反顧拿著急救配備就往車禍現場衝了過去，把一名受傷中年婦女救起來。

熱心的民眾與醫院的保全周鄭鈺麒、萬友仁、黃智輝也沿路協助撐傘，一起護送到急診緊急救治。兩名護理師回到急診時，全身連內衣都己經濕透，連忙更換衣物，以免感冒。陳楷婷護理師表示:「當時沒有想這麼多，反射性就往外跑，沒有想過下大雨的問題，畢竟人命關天」。

那知道到了隔日14日早上，又是同樣的時間，同樣的地點。這次是醫院保全發現衝進急診通知，當時急診相當忙碌，同樣是張靖凰護理師接到此訊息，她立即到急診辦公室呼叫急診護理長謝士偉，兩人一起攜帶救護裝備到現場救援。現場路口也是一名騎機車的中年婦女，與另一輛機車相撞，當場頭破血流，意識不清。在急診人員救助下回到急診處，因該婦人腦出血與多處骨折入住加護病房。

張護理師回想起來，怎會同一地點，同一時間，接連發生嚴重車禍呢？適逢農曆7月發生此事，心裡總是感到毛毛的。所幸急診醫護人員都本著助人之心，仁者之心，想想之後對此事也沒有芥蒂。

謝士偉護理長表示，每次安南醫院周遭路口發生車禍，醫護人員能幫忙的，一定盡力幫忙。但有時急診內部很忙，還是要以急診重症病人為優先，不見得每次都可以外出救援，13日及14日是因急診人力評估後還可以因應，才能外出救援，也因為該路段常常發生車禍，急診內部特別準備了隨時可以出動的長背板，頸圈，急救裝備，同時定期為醫護同仁們進行訓練，以在危急時發揮效果。農曆7月怪事多，還是籲請民眾騎車、開車務必要更加小心注意全。