西南風吹進一大片水氣！　中南部9縣市續發豪、大雨特報

▲中南部上方有一大片水氣移入。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

西南風持續發威，16日累計到9時30分為止，高雄市、南投縣、嘉義縣累計雨量達200至300毫米。中央氣象局預報員謝佩芸表示，隨著西南風的影響與地形的交互作用下，海面上也有對流雲系持續移入，中南部平地有瞬間較大雨勢，預估高屏最大雨量可達500至700毫米，要到下午才會比較趨緩，山區則仍持續。

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氣象局10時45分也針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止，示警區域包含長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門、霧臺鄉、瑪家鄉，應慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

▲氣象局針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局亦針對9縣市發布豪、大雨特報，提醒嘉義縣山區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；高雄市平地及台南市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨；南投、雲林地區、嘉義平地及台中、台東山區亦有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及土石流。

大雨特報地區：

台中市、南投縣、雲林縣、部分嘉義縣、嘉義市、台東縣

豪雨特報地區：

台南市、部分高雄市、屏東縣

大豪雨特報地區：

部分嘉義縣、部分高雄市

▲豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局上午召開「西南風豪雨事件第二次記者會」。謝佩芸指出，西南風持續影響台灣帶來豐沛水氣，為嘉義以南山區降下豪大雨，15日屏東縣、嘉義縣、高雄縣全日最大雨量都超過350毫米，16日累計到9時30分為止，高雄市、南投縣、嘉義縣累計雨量也達200至300毫米等級，中南部山區連日降雨，再加上嘉義清晨發生地震，山區土石容易鬆動，應避免前往。

謝佩芸說，氣象局持續對苗栗以南、台東山區發布豪大雨特報，嘉義及高雄山區有大豪雨等級的降雨發生，南部中部山區也要留意豪雨。她表示，隨著西南風的影響與地形的交互作用下，在苗栗以南的山路地帶有持續性的降雨發生，海面上也有對流雲系持續移入，因此未來幾個小時之間，中南部平地會有瞬間較大雨勢，預計下午降雨會比較趨緩，山區因為受到地形影響，降雨仍會持續。

▲氣象局上午召開「西南風豪雨事件第二次記者會」。（圖／氣象局臉書）

17日清晨西南風與海陸風交會影響下，中南部降雨仍明顯。謝佩芸表示，今天適逢大潮，沿海低窪要注意淹水，北部、東半部、南部沿海及綠島蘭嶼都有長浪現象發生，暑假要注意安全，中南部山區連日降雨容易發生坍方落石甚至土石流發生，避免前往。

謝佩芸說，今明兩天主要都是受到西南風較強影響，高溫約33至34度比較悶熱，17日山區降雨逐漸趨緩，不過平地降雨明顯，中南部還是要注意短時強降雨，預估高屏最大雨量可達500至700毫米；18日後受低壓帶影響，天氣還是比較不穩定，仍然是容易降雨型態。