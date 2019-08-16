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中學生「成長有快有慢」　香港教協：不宜推動集體罷課

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▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲「反送中」風波中有民眾發起 「三罷」運動，圖為14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對「反送中」風波中，香港民眾在5日發起「三罷」運動（罷工、罷課、罷市），香港教育專業人員協會（簡稱教協）向中小學及幼稚園校長發信，認為中學生成長有快有慢，「對社會事件的獨立判斷能力參差」，因此並不適合推動集體罷課或作政治表態。

《星島日報》報導，教協表示，但若個別學生提出罷課的要求，教協建議學校按過去的先例，安排學生在校內停課，並希望學生的抗議行動能和平及非暴力，對於大專生罷課，教協認為，大專生足夠成熟自行決定是否參與。

報導指出，教協表示，目前無計劃號召教師罷課，但若局勢惡化，出現極端及無法接受的情況，教協不排除號召罷課，強調一切會視乎實際情況而定。

香港網民5日更發起全港「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」等癱瘓社會運作行動。香港特區行政長官林鄭月娥在記者會譴責，目前社會現時不安全不穩定，「示威者這種玉石俱焚的做法只會令香港推上不歸路。」

此外，香港「反送中」風波持續發酵，「中學生罷課籌備平台」近日進行一項問卷調查顯示，有9成的學生支持罷課，6成支持在9月2日開學日展開行動，因此目前正準備在港島、新界及九龍各物色一個地點進行集會，並計劃在每周一進行「無限期罷課」。

►►「三罷」席捲全港！　林鄭月娥：玉石俱焚的做法令香港走上不歸路

►►香港9成中學生支持罷課　開學日起擬「無限期」每周一罷

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關鍵字：教協,三罷,反送中

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