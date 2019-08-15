野村：高盛每一AppleCard用戶成本350美元　四年後才回本

▲高盛表示，它並不擔心Apple Card的盈利能力，而更關注長期利潤。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

野村（Nomura）控股公司分析師的報告預測，倘若未來幾年出現經濟衰退，高盛（Goldman Sachs）可能會承受來自Apple Card業務的巨大損失。而且高盛將需要數年的時間才能回收用於Apple Card業務的成本。

野村估算，如果每個新用戶要350美元計算，高盛需花上四年才能收支平衡。

然而，根據《CNBC》報導，高盛表示，它並不擔心Apple Card的盈利能力，而更關注長期影響力。

由於對盈利能力的疑慮，據稱花旗集團（Citigroup）已退出了Apple Card交易。

野村控股分析師卡克奇（Bill Carcache）在一份報告中指出，Apple Card所創造的利潤將比競爭產品更低。

卡克奇表示：「以業界的平均收益水準來說，Apple Card的產品組合可能會產生較低的收益，以及較高的損失」。他預計，也許高盛需要4年時間才能對其Apple Card業務達到收支平衡。

而且卡克奇認為，倘若經濟衰退確實衝擊了美國經濟，那麼高盛的Apple Card業務極有可能面臨虧損。

卡克奇指出，信用卡業務的虧損高峰期通常都發生在貸款後的2年內，他認為，在此期間高盛的投資組合將面臨巨大風險。