iOS 13 Beta 7更新　暗示iPhone發表會在9/10

▲有開發人員更新了iOS 13 Beta 7，發現行事曆日期被設定為9/10。（圖／翻攝自iHelp BR網站）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple稍早為iOS 13推出Beat 7版本更新，就傳出有開發人員在更新後發現，行事曆App上的日期顯示竟然是9/10；而後開發人員在更新iPadOS Beta 7後，同樣發現了行事曆日期被改為了9/10，似乎暗指著今年的iPhone發表會將在9/10舉行。

根據iHelp BR網站所貼出的截圖證實，有開發人員在為自己的設備進行Beta 7版本更新後，行事曆日期就被改為了9/10，似乎預告著iPhone發表會的日期就是在那一天。

事實上，在9/10舉辦發表會的傳言並非空穴來風，而且相當符合Apple的傳統；因為在過去的七年中，Apple都會在美國勞動節（9月的第一個星期一）當周發表，而若是該年的勞動節在9/3或更早，那麼Apple就會延後一週發表；而今年的美國勞動節落在9/2，因此合理推測應會延後一週到9/10。

如今有開發者發現了行事曆的日期被設定為9/10，似乎就更加確定發表會日期將會是9/10。

而在今年的新機方面，外界大多相信今年將再推出三款新機，分別是iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11，且已有保護殼廠商備好貨準備迎接9月發表會的到來。根據護殼製造商ESR的備貨清單顯示，iPhone 11是iPhone XR的後繼產品，不過這次將從單鏡頭升級到雙鏡頭，螢幕尺寸將採用6.1吋的LCD。

而iPhone 11 Pro則為iPhone XS的下一代產品，其將配有方形凸塊的三鏡頭模組，前鏡頭也將進一步地升級；毫無疑問地，iPhone 11 Pro Max則會是iPhone XS Max的後繼產品，其將擁有6.5吋的螢幕配置。