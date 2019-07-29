恐怖情人攔車潑酸毀容　願賠800萬仍判刑4年2月定讞

▲恐怖情人攔車潑酸毀容，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子黃季堯，不滿女友提分手，2017年間預先將硫酸、菜刀等凶器藏進機車行李箱中，騎車衝撞女友的汽車，逼女友下車後，持硫酸潑灑女友頭臉身體，被害人逃到便利商店才倖免於難。黃男在法院審理期間，承諾賠償800萬元，但不被接受。最高法院審理後，採信更一審見解，將他判刑4年2月定讞。

判決指出，黃男（38歲）與黃姓女友曾同居，但女方打算分手。而案發於2017年11月12日，上午8時許，黃男預先將硫酸、菜刀、鐵鎚及斧頭等凶器，藏進租來的重型機車裡，接著騎車尾隨女友的汽車。到了桃園市楊梅區某處，黃男加足馬力衝撞汽車，女友隨即停車，下車查看。黃男也上前要求復合，2人在路上發生嚴重爭吵。

女友仍斷然拒絕復合，黃男心生不滿，拿出預藏的硫酸朝女友潑灑，女友頭臉、身體四肢均遭潑灑，哀號躲進附近的便利商店中求救，黃男則騎機車逃逸。女友送醫後撿回一命，但臉部、身體均遭嚴重灼傷，歷經多次手術，至今仍不敢出面見人。而檢警單位事後循線逮捕黃男，並依照殺人未遂罪嫌，對黃男提起公訴。

一二審法院均依照傷害罪將黃男判刑4年2月，案經撤銷發回，高等法院更一審期間，黃男否認犯案，辯稱當時是「不小心潑到」，並無傷人故意。但被害人不接受，認為黃男機車中還有其他凶器，足見殺人意圖明顯。另外黃男也當庭承諾，願意賠償800萬元給被害人，請求原諒，但被害人也不接受。更一審最後仍將黃男判刑4年2月，案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

