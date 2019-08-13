男抱6箱「來回搬N趟」浮誇式狂掃　他逛好市多看傻：那麼好吃？網推爆Q又濃

▲男抱6箱浮誇式狂掃！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

繼好市多厚奶茶、爆米花、芭樂檸檬綠茶掀起搶購旋風後，最近有民眾逛賣場時，發現有男子一次抱起6盒韓式拉麵，瘋狂來回搬運，讓他忍不住好奇詢問「有那麼好吃嗎？」

有男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，日前逛賣場採買生活用品時，赫見有男子霸氣抱起6箱拉麵，高度都已超過頭頂，完全遮住眼前視線，浮誇的舉止，讓路過民眾很難不注意，他笑虧「大哥，看你來回好幾趟，辛苦了！」

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看著對方來回走N趟，深怕買不到一樣，原PO搔搔頭發問，「請問這款拉麵有那麼好吃嗎？跪求解答！」照片曝光後，引發眾多吃貨們狂讚，並教學美味吃法，「超好吃，上次搬少少20箱而已」、「還可以，有些辣，小朋友比較不適合吃」、「好吃又辣，再加顆半熟雞蛋」、「很好吃，重口味的泡麵」、「麵條Q，湯頭濃郁，特價可以買」、「煮的時候加一些肉片、德式香腸、香菇、小白菜，起鍋再蓋片起司」、「鍋的時候加一把柴魚片，很搭」。

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▲網友評價不一！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

一片讚聲中，有網友則持不同看法，「我真心覺得湯普通！辛拉麵比較好吃」、「會不會是廠商員工裝成客戶在那故意走來走去，飢餓行銷活動的一部分」、「覺得還可以，但不能多吃，會洗腎」、「我不愛，蟹味很假」、「 不喜歡海鮮的不要買」、「整個味道說不出的怪與不協調，跟海鮮沒有半毛錢關係」。

有人猜測，掃購的男子可能是開餐飲業或幫代購，「做生意的才會這樣買吧！」、「中元拜拜用」、「代購業者吧？只買一兩件我也會找代購」。據了解，這款OTTOGI不倒翁海鮮炒碼麵，一箱10入包裝，售價為349元。

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