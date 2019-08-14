台南市長夫人媒合肉品市場　捐千斤普渡白米助龍崎教養院

▲台南市長夫人媒合台南市肉品市場捐千斤普渡白米助龍崎教養院。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市肉品市場在８月進行中元普渡祈褔活動，今年在台南市長黃偉哲夫人劉育菁老師的大力媒合下，將1000斤普渡白米捐給龍崎教養院，用實際的行動支持弱勢團體。

肉品市場陳豐榮總經理與劉育菁老師及社會局主秘朱棟等人，8月14日親自將白米送到龍崎教養院，由蕭朝興院長代表接受，黃偉哲夫人代表市長逐一關懷住民及院方工作人員，蕭院長代表教養院致贈感謝狀，表達感謝之意。

蕭朝興院長特別感謝肉品市場的愛心之舉，他指出龍崎教養院目前共服務104位身障者，此次所捐贈的1千斤白米，可供應所有民與工作人員煮炊4個月。蕭朝興提到龍崎教養院是府社會局公設民營教養院，服務對象為慢性精神障礙者及智能障礙者，由於該院地處偏遠山區交通不便，相較市區的機構而言，人力及物力等資源較為缺乏，一個教養院的維持與經營相當不容易，除了政府的資源外尚需要靠社會各界的幫助，才能做好照顧身障者的工作，期待有更多社會大眾一起關心身障者的生活與照顧議題。

肉品市場陳豐榮總經理表示，政府力量有限，民間資源無窮，透過公私合作，可以發揮更大的效果。今年透過台南市長夫人劉育菁的媒合下肉品市場首次將愛心白米捐贈給社福機構，未來肉品市場也會持續投入關懷弱勢的行列。

劉育菁說，市長黃偉哲一直以來都最關注弱勢民眾的照顧議題，此次肉品市場的白米捐贈也是以實際行動來支持這樣善的理念，劉育菁也鼓勵各民間單位或企業，中元普渡後，若有相關普渡品有意捐助弱勢或社褔機構，可主動與社會局聯繫，將這些普渡物資送到最需要的民眾手上，以實際行動幫助弱勢民眾，也期待藉此拋磚引玉，鼓勵各界加入社會關懷的行列。