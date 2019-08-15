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智慧佛珠＝錢包　宏碁旗下酷碁推出「一卡通易付佛珠」

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▲智慧佛珠＝錢包　宏碁旗下酷碁推出「一卡通易付佛珠」。（圖／酷碁提供）

▲酷碁發表全新易付佛珠「珠運通／一卡通念珠」。（圖／酷碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）旗下酷碁今（15）日發表全新易付佛珠「珠運通／一卡通念珠」，由酷碁、北港武德宮、一卡通票證三方合作的全新穿戴式支付產品，首波發售一萬條，其中2款各800條經北港武德宮法會加持，讓使用者戴上佛珠等於帶著錢包。

「珠運通／一卡通念珠」推出全新深色造型，依手腕大小，提供以一顆主珠搭配14或16顆子珠所串成的特別紀念款，主要用已申請多項專利的整合無線射頻識別天線等技術，將行動支付功能整合於主球體，更是目前市面上最小的3D立體行動感應支付技術。

▲智慧佛珠＝錢包　宏碁旗下酷碁推出「一卡通易付佛珠」。（圖／酷碁提供）

▲酷碁全新易付佛珠「珠運通／一卡通念珠」。（圖／酷碁提供）

全新易付佛珠的設計風格兼具時尚美型和人文原創特色，主珠內建一卡通消費、儲值功能，不須充電即可使用，讓使用者在購物結帳或搭公車時，直接用佛珠完成支付，還可利用一卡通的交易查詢功能，做為不小心走失的長輩協尋參考，結緣價為1,680元。

酷碁與一卡通、武德宮推出聯名款佛珠印製特別版包裝，由武德宮設計團隊發想燙金外盒，搶先發售一萬條，並在農曆七月中舉行的梁皇寶懺法會/中元普度，取2款各800條佛珠接受五天法會的誦經薰陶，由萬佛寺法藏法師/府城延陵道壇吳政憲道長恭請諸天加持。

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關鍵字：宏碁,Acer,酷碁,易付佛珠,珠運通,一卡通念珠

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