亞塞拜然國際資訊奧林匹亞競賽　宏碁贊助450台筆電

▲宏碁俄羅斯、東歐及土耳其副總裁Grigory Nizovsky（右三）與土耳其選手合照。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（6）日宣布，擔任2019年國際資訊奧林匹亞競賽（International Olympiad in Informatics, IOI）官方贊助商，提供國際資訊奧林匹亞競賽所用筆電，後續更將全數捐贈給亞塞拜然ADA大學與教育部，持續支持年輕科學家電腦科學計畫。

宏碁今年8月4日～11日在亞塞拜然首都巴庫所舉辦的賽事期間，獨家為選手及工作團隊提供筆記型電腦，同時提供伺服器以供應賽事所需系統管理，並將在賽後將全數競賽筆電捐贈亞塞拜然ADA大學及其教育部做為教育推廣，期許年輕科學家在電腦科學計畫中持續努力。

宏碁表示，長期以「打破人與科技的藩籬」作為提供社會正向影響使命的根基，直至2021年，宏碁將持續擔任國際資訊奧林匹亞競賽官方贊助商的角色，為每年的競賽提供IT設備及現場的技術支援，實現宏碁透過科技加強教育推廣的承諾。

宏碁俄羅斯、東歐及土耳其副總裁Grigory Nizovsky表示，宏碁透過贊助國際資訊奧林匹亞競賽，所提供的Acer Aspire 3筆記型電腦，配備競賽專用的數字鍵盤，讓選手更容易以最有效率的方式進行運算及解答演算，這也是宏碁協助年輕科學家邁向成功的努力之一。

▲宏碁俄羅斯、東歐及土耳其副總裁Grigory Nizovsky。（圖／宏碁提供）

宏碁與國際資訊奧林匹亞競賽同樣重視資訊學及IT領域的推廣，並鼓勵、召集及表揚在資訊學領域中具有天賦的青年。在2019年國際資訊奧林匹亞競賽後，宏碁將捐贈亞塞拜然ADA大學及教育部450台Aspire筆電。

同時，ADA大學預計將獲贈的電腦為校園內IT及工程學院的兩個新實驗室增添配備，教育部則計劃將新添加的筆電用於「數位技術（Digital Skill）」前導專案，預計在亞塞拜然的校園內教導資訊學課程。

2019年國際資訊奧林匹亞競賽於巴庫會議中心舉行，並在世界建築傑作之一的阿利耶夫文化中心（Heydar Aliyev Center）舉行閉幕典禮，突顯選手的高水準的創新及精準的表現。

國際資訊奧林匹亞是國際五大科學奧林匹亞競賽、同時也是世界上最負盛名的電腦科學競賽之一，每個參賽國家隊伍可選擇最多4名選手，加上隊長及副隊長所組成，比賽共進行2天，在此期間，每日選手須在5個小時內解決約三個問題，且單獨挑戰解決一系列演算法問題。