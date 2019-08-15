環時記者遭毆打內幕曝光！　港媒：「洋指揮」向示威者教路

▲外國人在機場角落與示威者說話。（圖／翻攝大公報）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港機場連續2日聚集大批示威者，甚至更在13日晚間爆發衝突，《環球時報》旗下記者付國豪當場被示威者綁在行李車上毆打。對此，《大公報》報導指出，香港機場連2日的「癱瘓運作集會」鬼影憧憧，疑似有外國人在背後指手畫腳，對示威者發號施令。

據港媒《大公報》報導，示威者連續2日讓香港國際機場，甚至引發毆打衝突，均是外籍人士對抗議港人「秘密商議」所做出的行動，他們在現場指手畫腳，疑似正在指揮、教路。報導中的照片顯示，身穿白色上衣的外國人正與幾名黑衣人士聚在一起，似乎正在商討事情。

▲示威者連2日湧入香港機場抗議。（圖／路透）

報導指出，畫面中2名一男一女的外國人與數名戴口罩的示威者站在一起，聚集在機場內一個不顯眼的角落；該名外國男子當時疑似向示威著說話，過程中不斷指手畫腳。一旁的黑衣示威者則專心聆聽，甚至還時不時點頭，彷彿是對「軍師」的指令聽明白而做出回應。

香港自6月以來因《逃犯條例》紛爭而已發起許多抗議活動，大公報指出，這陣子發生多場衝擊，背後均有「洋指揮」的身影，而這些外國人通常混入一群示威著當中，並且教導他們衝擊的方法，有時甚至會充當領導者，帶領抗議市民推撞警察、破壞警方防線。