台灣基進率10名跨黨派議員「普渡NCC」　共組抗中保台大聯盟

▲台灣基進召開「普渡NCC，NCC普渡」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進15日率領10位跨縣市議員前往NCC台北濟南路辦公室，召開「普渡NCC，NCC普渡」記者會，包括民進黨、社民黨、綠黨等10位議員及多個青年團體皆到場響應，會中更以疏文形式稟告祈求諸眾神明，保佑台灣不再遭受特定媒體洗腦，還當場共同簽署「聯盟宣言」，宣示共組跨黨派、跨縣市、多團體的「抗中保台大聯盟」。

台灣基進於15日中元節赴NCC濟南路辦公室召開「普渡NCC，NCC普渡」記者會，邀請到民進黨高雄市議員高閔琳、簡煥宗、何權峰、邱俊憲、李柏毅、民進黨台北市議員吳沛憶、民進黨新北市議員戴瑋珊、民進黨基隆市議員張之豪、社民黨台北市議員苗博雅、無黨籍苗栗縣議員陳品安以及「We Care高雄」發起人尹立到場響應。

台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯指出，台灣目前有500萬有線電視收戶，在現行「吃到飽」統包所有頻道的方案下，卻只能繼續被迫以平均一個月523元的價格付費，消費者與閱聽人毫無權利選擇拒買，更遑論以消費者行動下架特定媒體。

顏銘緯強調，「這是NCC的食言與失職」，如果不解決問題台灣將永遠成為餵養特定媒體洗腦大眾的溫床。他指出，NCC早在2017年就制定了「分級分租」機制或「消費者單頻購買」等方案，但卻一再延宕。他說，無論是NCC出於怯懦，不敢得罪頻道代理商和系統台業者，或是出於無能，無力瓦解這個由龐大利益組成的分贓結構，都將讓特定媒體可夾帶龐大資本之勢，滲透分化台灣的言論市場。

顏銘緯直言，NCC重罰特定媒體一百萬根本是「不痛不癢」，媒體惡意操縱台灣輿論已是全民共識，國台辦收買、插手報導也已獲國際媒體認證，身為有線電視消費者和假新聞污染受害者的國民，必須聯合起來反抗。

高雄市議員高閔琳則指出，中國大陸之所以不計成本收買台灣媒體，無非是要塑造有利中國的輿論氛圍，讓中國政府屬意的總統候選人順利當選。去年選舉已證明只要有特定媒體的宣傳，「草包也能當市長、閒瑜也能選總統」。

高閔琳表示，「抗中保台大聯盟」體現台灣青年反對特定媒體、護民主的團結合作。當中國大陸透過資訊戰散播對立，利用媒體洗腦台灣時，台灣人更要清楚意識到，唯有共同團結在「抗中保台」的大旗下，台灣才有戰勝的可能。

▼台灣基進召開「普渡NCC，NCC普渡」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

