　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上完體育課右腿痛！12歲男孩以為韌帶拉傷...隔天「無法走路」　送醫查出癌症

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「不准哭！你是男孩子」勵馨：扭曲的性別觀釀分屍、情殺。（圖／pakutaso.com）

▲男孩得知自己得了癌症無法接受。（示意圖，非當事人／pakutaso.com）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省江門市一名12歲王姓男孩近日突然出現異狀，剛上完體育課的他感到右腳特別痠痛，原本以為只是韌帶拉傷，沒想到送醫檢查後才發現竟患「骨肉瘤」。醫生表示，骨肉瘤較為罕見，發病原因還不清楚，因此還不能達到有效預防。

綜合陸媒報導，王男當時上完體育課時，突然覺得右腿有點不舒服，便趕緊回到教室休息，當時以為是跑步太累，或是韌帶拉傷，因此並沒有太在意。過了一陣子，他發現右腿出現腫脹、疼痛的情況，所以要求家人帶他去看病。

據悉，家人當時也以為兒子可能只是處於生長期，所以才會出現一些小病痛，因此就帶他去村里的小診所給大夫看診。事後，大夫給了王男一瓶治療拉傷、疼痛的紅花油，沒想到王男擦了不僅沒有好轉，還越來越嚴重，不僅疼痛更加劇烈，甚至還痛到走不了路。

▲▼運動,拉傷,跑步,馬拉松,運動員,慢跑,訓練。（圖／翻攝自pixabay）

▲男孩上完體育課突然覺得腳很痛。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

王男的父母發現事態不對，趕緊帶兒子去了當地醫院求助，並進行X光檢查，發現右側股骨下段有佔位性病變。事後，由於當地醫院建議王男到大醫院進一步確認，他便轉到江門市五邑中醫院，經過CT檢查後，確診符合「高級別骨肉瘤」。

得知該消息後，王男的家人晴天霹靂。醫生表示，骨肉瘤的發病原因還不清楚，因此尚不能達到有效預防，「在臨床上，有很多骨肉瘤患者誤以為是生長痛未及時就診，導致延誤病情，所以對抗骨肉瘤應早期明確診斷，並且進行積極有效的治療，才是治療成功的關鍵。」

ET快訊
中南部大雨還要4到7天！雷雨彈襲「時間點與範圍」出爐
丁小芹弟棄音樂當保全養家！出車禍斷下肢　暴斃酒瓶與藥品堆中
梁靜茹9年婚姻生變　好友范瑋琪認了：有聽說！
我曾勸他少喝點！楊秋興：韓國瑜6次「都被扛回來」空腹就在乾杯

關鍵字：骨肉瘤,韌帶,體育課

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新黨將提「一國兩制臺灣方案」　陸委會：避免觸法

「想睡很久」17歲男PO遺書後失聯5天　媽一看當場軟腳痛哭：我對不起他！

上完體育課右腿痛！12歲男孩以為韌帶拉傷...隔天「無法走路」　送醫查出癌症

傳細肩性感照！男友回送「3萬6大紅包」...她聽到原因氣到分手

美國將「中國核電巨頭」列實體清單！　中廣核：影響可控

歌手曲婉婷母貪汙罪撤銷 檢方改控濫權受賄　擇日宣判

田園犬「遭斷4腳掌」丟路邊等死！40度高溫曝曬...慘成乾屍　

港人申請來台依親、婚姻居多　陸委會：政治性個案不便透露

華聞快遞／大陸民航前7個月完成旅客運輸量3.81億人次

派混混老公出馬！她到職2年只上23天班「爽領53萬」　公司一查出勤驚呆

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

貨車未注意擦撞孕婦騎士！ 她懷胎9月噴飛倒地...驚險產子

新黨將提「一國兩制臺灣方案」　陸委會：避免觸法

「想睡很久」17歲男PO遺書後失聯5天　媽一看當場軟腳痛哭：我對不起他！

上完體育課右腿痛！12歲男孩以為韌帶拉傷...隔天「無法走路」　送醫查出癌症

傳細肩性感照！男友回送「3萬6大紅包」...她聽到原因氣到分手

美國將「中國核電巨頭」列實體清單！　中廣核：影響可控

歌手曲婉婷母貪汙罪撤銷 檢方改控濫權受賄　擇日宣判

田園犬「遭斷4腳掌」丟路邊等死！40度高溫曝曬...慘成乾屍　

港人申請來台依親、婚姻居多　陸委會：政治性個案不便透露

華聞快遞／大陸民航前7個月完成旅客運輸量3.81億人次

派混混老公出馬！她到職2年只上23天班「爽領53萬」　公司一查出勤驚呆

小甜甜殯儀館旁1句話「3好兄弟纏身」　半夜被吵醒：我看到2個影子在對話

日職／歐力士火力支援3上滿貫砲再5分　張奕三振秋山翔吾

亞利安四號火箭第三節太空「無碰撞自爆」　已找到7片殘骸

不斷更新／富邦包林傑對決桃猿尼克斯　先發打序

理財周刊／中美貿易戰再起風雲　金價多頭行情持續？

新黨將提「一國兩制臺灣方案」　陸委會：避免觸法

投信董座陷桃色風波偏袒女員工　證期局會去了解看看

蜜蜂爆大量死亡！蜂農疑檳榔花期灑農藥遭毒害　防檢局回應了

Note 10系列預購開跑　4大網購獨家加碼送活動總整理

ØZI嗨唱一半「破百萬錶噴飛」！　全場嚇翻他卻笑了

大陸熱門新聞

空拍照曝光！武警軍車深圳灣集結

男友傳情話！女孩一看秒抓偷吃證..

柴犬「4腳掌被砍斷」...躺路..

解放軍不入港　分析：原因是台灣

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

摩洛哥男闖酒吧砍殺...24歲..

2女整形1年後嘴裡長滿「白色堅..

戀人持刀互捅表愛意　他心臟被刺..

8歲女狂喊肚痛！醫：媽2舉動惹..

「奶茶妹」章澤天赴劍橋大學深造

逛漫展發現老闆秘密　結局悲劇了

迪士尼禁帶零食　女大生帥氣反擊..

白裙女子凌晨公路遊蕩！「砰」一..

疏通劑吃下肚！媽拿水狂沖.....

更多熱門

相關新聞

阿金罹癌截肢　汪哥們超暖抱著睡

汪星人Kiko和好兄弟Watson經常跟主人到處玩，彼此「擁抱」的照片相當動人，然而最近Kiko因為癌症截去右前肢，只剩下3條腿的牠沒辦法再用雙手擁抱朋友，但是Watson時時溫暖相擁，陪伴好哥們度過難關。

重訓練到斷腿！專家：都因忽略這動作

體育師嗆孬種　女大生被推求償10萬判決出爐

3壞習慣「膝蓋爛光」網淚推：全中啊

北榮副院長陳威明　獲頒第一屆義行獎

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

讓鄰居到家中「聊天過夜」　她叫醒對方竟遭性侵

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面