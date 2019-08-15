上完體育課右腿痛！12歲男孩以為韌帶拉傷...隔天「無法走路」　送醫查出癌症

▲男孩得知自己得了癌症無法接受。（示意圖，非當事人／pakutaso.com）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省江門市一名12歲王姓男孩近日突然出現異狀，剛上完體育課的他感到右腳特別痠痛，原本以為只是韌帶拉傷，沒想到送醫檢查後才發現竟患「骨肉瘤」。醫生表示，骨肉瘤較為罕見，發病原因還不清楚，因此還不能達到有效預防。

綜合陸媒報導，王男當時上完體育課時，突然覺得右腿有點不舒服，便趕緊回到教室休息，當時以為是跑步太累，或是韌帶拉傷，因此並沒有太在意。過了一陣子，他發現右腿出現腫脹、疼痛的情況，所以要求家人帶他去看病。

據悉，家人當時也以為兒子可能只是處於生長期，所以才會出現一些小病痛，因此就帶他去村里的小診所給大夫看診。事後，大夫給了王男一瓶治療拉傷、疼痛的紅花油，沒想到王男擦了不僅沒有好轉，還越來越嚴重，不僅疼痛更加劇烈，甚至還痛到走不了路。

▲男孩上完體育課突然覺得腳很痛。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

王男的父母發現事態不對，趕緊帶兒子去了當地醫院求助，並進行X光檢查，發現右側股骨下段有佔位性病變。事後，由於當地醫院建議王男到大醫院進一步確認，他便轉到江門市五邑中醫院，經過CT檢查後，確診符合「高級別骨肉瘤」。

得知該消息後，王男的家人晴天霹靂。醫生表示，骨肉瘤的發病原因還不清楚，因此尚不能達到有效預防，「在臨床上，有很多骨肉瘤患者誤以為是生長痛未及時就診，導致延誤病情，所以對抗骨肉瘤應早期明確診斷，並且進行積極有效的治療，才是治療成功的關鍵。」