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體育課吵加分！女師嗆「一巴掌下去妳慘死」　女大生被推求償10萬判決出爐

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▲足球,運動,校園,體育。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女學生和女老師因課程加分一事而發生爭執。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

中部一名女大生控訴，一名體育女老師動手推她還嗆，「我是很想一巴掌打給妳，我沒有騙妳，是說妳是女生，一打下去妳大概就慘死在那裡了。」她氣得提告求償10萬元。法官認為，女學生縱與老師進行討論，亦不應出言質疑，或以激烈態度、言詞對抗；老師的行為並未侵害女學生的名譽權、人格權，因此判免賠。

判決指出，女學生是該校附設進修部二年級學生；2016年12月，女老師在體育館時和女學生因課程加分事項發生爭執，對女學生說，「呸！態度真爛」、「孬種！敢做不敢當」，並推對方。女老師事後遭控告恐嚇、妨害名譽，但經不起訴處分。女學生聲請再議也被台中高分檢駁回確定，她改以「感受莫大侮辱，名譽權因此受到侵害」，向對方求償10萬元。

苗栗地院法官認為，女老師在出言「呸，態度真爛」之前，是她先表示下課了，不想看到女學生，女學生回稱不行、沒有說要走；而女老師在出言「孬種，敢做不敢當」前，則是因遭對方質疑前後矛盾，經女老師回覆為何說此類言詞後，女學生回答沒有這樣說。

法官指出，女老師說「我是很想一巴掌打給妳，我沒有騙妳，是說妳是女生，一打下去妳大概就慘死在那裡了」等言語，則是因發生爭執後，她表示女學生認為其他人加分不好，女學生則回稱很好、很好，她則表示對方為違心之論後才出此言。

▼女學生認為遭受莫大侮辱，因此提告求償10萬元，但被法官駁回。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲女學生，女高中生，女高校生，正妹，女同學，背影。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

法官說，女學生縱使對老師處理課程加分一事有所不滿，理應循校內申訴、救濟管道，縱與老師進行討論，亦不應出言質疑，或以激烈態度、言詞對抗；再衡以我國尊師重道的社會通常道德觀念，女學生直接與老師口角，被告基於教師立場，為維護教師對課程評分事宜的裁量權、主體性，對特定事件就原告行為所為的個人評價。

法官表示，女老師措詞或許與一般社會所認人情禮儀未符而有失允當，仍與以損害原告名譽為唯一目的言論有所不同，尚與純粹以攻詰原告人身為目的所為毫無意義的辱罵有別，難認其有侵害原告名譽權或影響人格評價。

至於女老師徒手推女學生一事，法官認為，雙方爭執過程中，難免因情緒高漲而有相當程度肢體動作，原告並未因此跌倒、受傷，顯見被告出力非強。

法官指出，且女學生被推後，立即表示「我好好講，對不起，真的對不起」，更向對方鞠躬道歉，離去時還高舉寶特瓶喊掰掰；堪認原告也自認態度不佳而致歉，客觀上並未有受辱、羞憤。法官認為，被告並未侵害原告名譽權、人格權，因此判免賠。全案可上訴。

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關鍵字：體育課,老師

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