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為90歲翁送餐竟狠詐153萬　貪心早餐店闆娘辯：他常忘東忘西

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▲桃園市宋姓早餐店老闆娘，受託為9旬老翁送餐竟狠詐153萬餘元挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市宋姓早餐店老闆娘，受託為90歲老翁送餐竟狠詐153萬餘元挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓婦人經營早餐店，去年10月起受託送三餐給附近高齡90歲黃姓老翁，卻假借幫忙購買助聽器、裝設義肢與保健食品等名目，陸續拿其金融卡盜領總計153萬餘元，事後詐騙案情曝光僅肯歸還4萬5000元，檢方偵結依詐欺罪嫌將宋婦提起公訴。

檢警調查，58歲的宋姓婦人受楊姓鄰居所託，每天為高齡90歲黃姓岳父代送三餐食用，承諾每天300元做為報酬，但宋婦送餐過程察覺黃翁記憶力不佳且患有失智症狀，佯稱幫忙代買義肢、助聽器與保健食品等理由，持黃翁金融卡提領帳戶內共129萬餘元，後來再度持卡盜領24萬元，總計153萬餘元。

後來黃翁察覺銀行戶頭存款變少了，一時找不到宋婦詢問才驚覺被騙，主動到銀行反映存款遭盜領，才讓宋婦詐領存款惡行曝光；宋婦偵訊時，坦承有陪黃翁去領錢並持有他的金融卡臨櫃提款等情事，對於詐騙所得與犯行則不願交代，宋辯稱黃翁常常忘東忘西，1個禮拜會叫鎖匠來4次之事實。

黃翁的兒子則稱，父親罹患輕度失智症，記憶力非常不好，根據過去經驗，平常都很久才提領一次帳戶現金且金額都不大，黃翁媳婦也指證，黃翁常說自己東西不見，平時並不會提領大筆現金，承辦銀行行員也作證，宋婦陪黃翁來時都是宋在講話，還表示領錢要買義肢、助聽器等用途。

檢方認為，宋婦利用黃翁辨識能力不足，短期內分次提領總計153萬餘元款項，已涉嫌準詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪，14日偵結從重依準詐欺取財罪嫌提起公訴。

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關鍵字：早餐店老闆娘,狠詐鄰翁,153萬餘元,準詐欺罪起訴

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