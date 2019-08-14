私菸案3度提訊張恒嘉　再約國安局人員追查購菸層級

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，14日專案小組再度分頭展開行動，除第三度提訊在押的少校張恒嘉到北檢進行訊問外，也同步約談數名國安局人員，釐清私菸訂購聯繫過程，張恒嘉訊後已還押台北看守所。

▲因私菸案遭收押的張恆嘉14日第3度遭檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝）

張恒嘉是在私菸案爆發首日、7月22日就遭調查局移送北檢，經隔天就和另名總統府侍衛室少校吳宗憲一起，被檢察官向法院聲押獲准，之後檢察官親自到總統府官邸旁的特勤宿舍搜索後，曾短暫提訊張確認相關物品，第2度提訊的時候，檢察官同步約談團購名單上沒出現的下線買家。

▲張恒嘉在7月22日案發後隔天就遭檢察官聲押獲准。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

北檢為偵辦私菸案，由3名主任檢察官帶領專案小組成員分頭調查案情，每天開會分析討論案情，連颱風天都沒休息，12日再次大動作約談華航、總統府侍衛室人員後，13日沒有搜索約談行動，但檢察長邢泰釗召集專案成員開會後，14日繼續進行約談。

張恒嘉14是在中午遭提訊，傍晚就被還押看守所，他在被法警押解上囚車前，發現有媒體守候拍攝，還刻意回頭躲避鏡頭；而同步遭約談的國安人員，據了解都非首次到案，但檢調在調閱相關卷證並比對證人說詞後，認為在訂菸過程上有釐清必要，因此再次約談他們協助釐清案情。