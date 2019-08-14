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開箱實測文無奇不有　Apple Card被實測擋子彈...結果是？

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▲▼Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

▲Apple Card竟被拿來做「防彈」實驗。（圖／截自蘋果官網）

 記者陳心怡／綜合報導

自從Apple Card推出話題不斷延燒，有不少收到邀請的名人或記者們，都在社群平台上分享註冊、開卡的心得感想，其中，知名 Youtuber Ryan & David 竟然拿 Apple Card 來做防彈實測。

在「Is the Apple Credit Card Bulletproof ？」影片中，Youtuber 以一把使用 點22 口徑的手槍，測試以鈦合金所製的 Apple Card 實體卡的防彈能力。

測試一開始，先瞄準一本厚重電話簿，在沒有任何遮蔽的情況下，子彈輕易打進電話簿裡。

第二次，在電話簿前放一張普通的塑膠信用卡，瞄準信用卡並開槍，但結果還是和第一次一樣，兩者都留下了一個子彈孔。

最後用 Apple Card 測試，在電話簿前，改放鈦合金製成的實體 Apple Card，用同樣手槍瞄準 Apple Card。開槍後，雖然卡片本身被打飛，但從影片畫面可以發現，卡片只有凹陷，和彈痕範圍的金屬塗料些許剝落，並未穿透卡片，保護了背後的書本。

不過，這類實驗，並未得到官方許可或認證，因此僅能作為趣味參考，民眾可別拿自己生命開玩笑。

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關鍵字：Apple Card,防彈,開箱

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