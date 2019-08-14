Apple Card掉落清脆聲響悅耳　Reddit網友：不如辦一堆卡來當風鈴吧

▲Apple Card在今年的蘋果春季發表會亮相後就成為了話題。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

現在在國外已陸續有Apple Card申請者收到這張卡片，而這張信用卡其中一項特點就是，實體卡片是由鈦合金材質製成，不但重量會較一般的信用卡來得重一點，而且卡片掉在桌上的時候可以聽到清脆的金屬碰撞聲；有國外網友在《Reddit》論壇上貼上一段卡片掉落的聲響影片，底下就有網友回說「不如辦一堆Apple Card串在一起當風鈴吧！」

而該項回應下面引來了更多網友留言，像是將這串「風鈴」取名為「Apple Chime」或是「iChime」；不過也有人暗諷Apple Card的材質似乎帶有殺傷力，並寫出「我想知道這張卡能否拿來切片、切塊，或是切絲炸薯條。」

事實上，Apple Card在今年的蘋果春季發表會亮相後就成為了話題，因為它不僅卡片材質特殊，且就連實體卡片的設計方式也與一般信用卡不同；像是這張卡上並沒有載明卡號、安全碼，以及到期日，正面只有一個蘋果的標誌以及你的名字，背後則是印著Apple Card的合作銀行高盛（Goldman Sachs），以及萬事達卡（Mastercard）的Logo；所有的卡片資訊都是儲存在iPhone中的Apple Wallet中。

且不像一般的信用卡，只要給商家刷即可消費，因為為了保護消費者權益，即便你是用實體卡片刷卡，仍得先用iPhone解鎖才能刷得過；Apple Card的消費機制都是透過iPhone才能運行，帶給消費者有別於一般信用卡的消費體驗。

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