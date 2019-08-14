遭圍毆流血喊「支持港警」！環球網記者付國豪已出院：依然愛香港

▲環球網記者付國豪目前已出院。（圖／翻攝自《環球網》）

記者鄭思楠／綜合報導

香港機場昨（13）日晚間聚集大批穿著黑衣的示威者。陸媒《環球網》記者付國豪在現場被示威者用索帶綁手慘遭圍毆，並流血大喊「我支持香港警察，你們可以打我了！」隨後被警方救出並送往醫院。他今（14）日中午已經從香港的醫院出院，接受採訪時表示，「依然愛香港」。

據《環球網》報導，付國豪對這些赴醫院探望他的人士表示，現在不方便接受採訪。他說，「我在香港遵紀守法，有人問我為什麼不公佈記者身份？我回了兩個字：自保（自我保護）。」

被問及為何要說「I love Hong Kong」？他笑笑說，「這個問題挺大的，我本來就love Hong Kong啊！」

▲▼環球網記者付國豪被示威者捆綁毆打。（圖／翻攝自《環球網》）

據《央視新聞客戶端》報導，付國豪表示自己很幸運，沒有受到致命傷，不過目前頭部和手部依然比較疼。他還表示，自己在香港沒有任何違法或者引起爭議的行為，不應該受到暴力對待。

事發於當日深夜，付國豪被隨後趕來的救援人員送離現場時，仍被抗議者繼續毆打，近20分鐘後才被抬上救護車。環球網凌晨1點在官方微博告知網友，付國豪已被送醫救治。環球時報總編胡錫進今早7點發微博確認，「非常萬幸的是，付國豪沒有受到很嚴重的傷害，他已經完全安全了。」

▼付國豪14日中午出院。（圖／翻攝自《環球網》）