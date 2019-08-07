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亞馬遜自駕機器人Scout趴趴走！開始在加州送貨

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▲亞馬遜的「Scout」已開始為加州的爾灣市的顧客遞送包裏。（圖／路透）

▲亞馬遜的「Scout」已開始為加州爾灣市的顧客遞送包裏。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

科技媒體《TechCrunch》報導，亞馬遜（Amazon）的六輪送貨機器人「Scout」已開始為加州爾灣市（Irvine）的顧客遞送包裏。在今年初，亞馬遜先在西雅圖郊區的史諾霍米須郡（Snohomish）進行Scout的測試。

該報導指出，目前亞馬遜只佈署了少量Scout進行測試，而且，亞馬遜也會觀察Scout是否能適應各種天氣狀況。

目前Scout只會在周一至周五的白天送貨至客戶的家門口。此外，雖然整個計劃的出發點是希望Scout能自駕前往目的地，不過，目前會由一位「亞馬遜Scout大使」全程陪同。

這些Scout大使，一半是推廣人員、一半是研究助理的角色，他們需回答客戶問題，並記錄他們的回應，作為改善的根據。

現今機器人與人類在日常生活中尚未有太多的互動，尤其是在戶外的世界，因此研究人們如何與機器人互動，將是機器人商業化的關鍵，而且，也需思考如何改變或改善這些互動的方法。

該報導表示，初代的Scout設計融合了許多考量，要確保它能在一天中順利行駛好幾英里，也須讓Scout的外型和感覺都平易近人，甚至於近乎平淡，才能讓人們不會對它大驚小怪，進而融入民眾的日常生活中。

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關鍵字：亞馬遜,Scout,機器人,自駕

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