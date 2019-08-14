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北約「大黃蜂」尾隨俄國防長座機！　蘇-27強力「逼機」驅逐

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▲ 蘇-27見北約戰機一直跟隨後，便向左使出「逼機」絕招，驅逐大黃蜂離開（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

 實習記者許祐誠／綜合報導

俄羅斯最大通訊社塔斯社（TASS）13日報導，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）昨日搭乘飛機準備返回莫斯科，途經波羅的海國際海域上空時，突然有一架駐守立陶宛的西班牙F/A-18「大黃蜂」戰機試圖接近飛機，但被護送的蘇-27戰機（Su-27）給驅逐。

根據報導，紹伊谷當天結束在領土最西部的加里寧格勒（Kaliningrad）的動土儀式後，便搭機返回莫斯科，並由2架蘇-27戰機護送，當時機上正好有一名塔斯社的記者。從影片可以看到，當時大黃蜂戰機一直跟隨在伊凡古戰機旁，甚至一度相當靠近飛機，直到遭到蘇-27戰機驅逐後，才逐漸向左飛走。

▼ 西班牙「大黃蜂」戰機相當靠近紹伊古（Sergei Shoigu）所搭乘的飛機旁。（圖／翻攝自Youtube／RT，下同。）

▲▼ 西班牙F/A-18「大黃蜂」接近俄羅斯國防長紹伊古（Sergei Shoigu）搭乘的飛機後，被護衛的蘇-27驅逐。（圖／翻攝自Youtube／RT）

▼ 蘇-27最後驅趕「大黃蜂」，後者向左飛走。

▲▼ 西班牙F/A-18「大黃蜂」接近俄羅斯國防長紹伊古（Sergei Shoigu）搭乘的飛機後，被護衛的蘇-27驅逐。（圖／翻攝自Youtube／RT）

「北約沒有收到任何誰在飛機上的消息」，北約一名官員向塔斯社證實，北約戰機週二確實有靠近紹伊古的飛機，但當天「北約波羅的海防空警備隊，爭先恐後地想確認飛往盟國領空的飛機。但只要辨別出飛機後，即返回基地。」

據悉，加里寧格勒是緊鄰波羅的海的海港城市，夾在立陶宛和波蘭之間，據悉最早是古普魯士人的定居點，之後一直是普魯士和德國東普魯士的一部份，直到1945年的二戰末期，蘇聯紅軍占領整個東普魯士為止。根據當時簽訂的《波茨坦協定》，東普魯士的3分之1分給蘇聯，另外部分則劃給波蘭，因此，蘇聯便在1946年取名為加里寧格勒州，紀念當時剛逝世的蘇聯主席加里寧。

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關鍵字：塔斯社,TASS,俄羅斯國防部長,加里寧格勒,紹伊古,Sergei Shoigu,蘇-27,FA-18,大黃蜂,國際軍武

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