美首批隱形無人戰鬥機隊年底組成　XQ-58女武神協同載人機作戰

記者吳宛霖／綜合報導

美國空軍可能在今年年底前收購一批XQ-58女武神（Valkyrie）無人噴射戰鬥機，能自動導航且能和載人戰鬥機一同執行協同作戰，由克拉托什防務公司（Kratos Defense）和美國空軍實驗室（AFRL）合作開發，是五角大廈「低成本攻擊性演示器」（LCASD）計劃中的一個項目，經歷測試後將被接收，成為美空軍首批無人戰鬥機隊。

綜合媒體報導，這種最新的XQ-58女武神的設計是和載人戰鬥機一起飛行並能自動導航，具梯形機身，V型尾翼及S型進氣口，長度為8.8米，翼展6.7米，最高速度每小時可達1050公里，預計進行5次試飛，在展示飛行期間，將進行系統功能、空氣動力學、起飛與回收等系統測試。

克拉托什防務公司總裁兼首席執行官德馬科（Eric DeMarco）表示，美國空軍收購並建立首批無人戰鬥機隊的時間可能就在今年底，數量約在20到40架。他指出，公司在今年第2季度成功完成XQ-58的第2次展示飛行，達成100％的測試要求，這項低成本高效益的平台吸引不少客戶，所以公司已開始為預期中的訂單先訂購足量的發動機，來滿足客戶的需求。

▲XQ-58女武神在亞利桑那州的猶馬試驗場試飛。（圖／翻攝自維基）

克拉托什防務公司表示，XQ-58女武神無人戰鬥機具備多任務、不需依賴跑道的系統，能使用不同配備進行次音速長途飛行，且造價低廉，作戰損失負擔極低，可重覆使用及大量部署，所以當它3月5日在亞利桑那州（Arizona）的猶馬試驗場（Yuma Proving Ground）完成試飛後，很多客戶對它的高性價比相當感興趣。

XQ-5女武神是克拉托什防務公司和美國空軍實驗室以「低成本耐消耗飛機技術」（LCAAT）為基礎展開的「低成本可消耗打擊演示機」（LCASD）的項目合作，目標是開發更好的設計工具，並用現有的商業製程來減少設計時間及成本。美國空軍能夠接受XQ-5女武神在作戰中被擊落，相反的也可被回收重新利用，因此除了低生產成本外，也希望通過無人機來避免有人駕駛戰鬥機被擊落所帶來的人力與經濟損失。