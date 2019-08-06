297軍人酒駕隱匿未報！國防部：追究違責、嚴肅軍紀

▲國防部。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

針對媒體引述審計部報告，指出「軍中酒駕，國防部提報僅一成」一事，國防部6日上午發布新聞稿表示，目前隱匿未報仍在役者尚有297人，國防部已於108年7月26日令交各單位要求依規定辦理懲處，並追究「隱匿未報」違責，務求毋枉毋縱，嚴肅軍風紀律。

國防部指出，經統計民國105-107年「性騷擾」實際成立案件，分別為24、29、36件，均依規定納編外聘委員召開「性騷擾申訴審議會」，並核予懲處，絕不寬貸。

國防部說明，為周延性騷擾法制程序，目前已修訂「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」、「國軍人際關係行為規範」及「國軍內部管理工作教範」，並置重點於性別分際、調查人員教育訓練、處理流程及被申訴人調整單位等精進作為；經統計108年迄今實際成立案件僅有9件，已收實效。

國防部指出，依審計部提供104年至107年期間，共計41萬7235筆涉犯酒駕人員資料，經比對軍職及聘雇人員計有4720筆，國防部已列管480人。其餘與審計部「107年度中央政府總決算審核報告」列計人數差距部分，為「役前、役後」期間肇生酒駕案件、「非國防部所屬單位人員」，以及肇案後隱匿未報辦理退役(伍)等三類人員。目前隱匿未報仍在役者尚有297人，國防部已於108年7月26日令交各單位要求依規定辦理懲處，並追究「隱匿未報」違責，務求毋枉毋縱，嚴肅軍風紀律。

國防部表示，後續將協調交通部建立通報平台，提供違反「道路交通管理處罰條例」名冊，經核校後，若涉隱匿未報人員，將依規定嚴懲。

此外，國防部也強調，防制酒駕工作向來為國軍要求重點，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，國防部配合立法院108年3月26日修正「道路交通管理處罰條例」，提高酒駕懲罰標準，於5月8日修訂懲罰參考基準，提高行政懲度，凡酒精濃度0.25毫克以上者，核予「酒駕汰除、肇事撤職」處分，以遏止酒駕行為。

國防部表示，為持恆強化各級幹部防治性騷擾、酒駕防制、反毒及行車安全等重大軍風紀工作，國防部於各作戰區辦理「軍法紀巡迴宣教」講習，上半年已於3月份召集旅級以上幹部實施完畢；下半年規劃8月下旬，針對營級基層幹部實施法紀觀念宣教；另採「小編組、高頻次」至各單位實施督訪，驗證各級「一級督導一級」作為，期藉「教懲併行」，確實防杜案件肇生。