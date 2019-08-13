畫出生命色彩！台東癌症病友展出20件作品　表現成熟令人驚艷

▲油畫班共有10位癌友及4位家屬參加，展出20幅作品，雖然很多人第一次學畫畫，但畫作表現非常成熟，令人驚艷。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東馬偕癌症中心為將醫療延伸到社區、並持續對癌友關懷，於三月份與台東教會合作辦理為期3個月的癌友油畫班，並於今天於台東馬偕辦理成果發表會。此次油畫班共有10位癌友及4位家屬參加，展出20幅作品，他們大多是第一次學畫畫，但作品卻表現的非常成熟，令人驚艷！

油畫班有氣切病友、有八十幾歲罹癌由老伴陪同作畫的長者。油畫班老師戴素真在會中表示：癌友們在剛接觸油畫時比一般人還害怕，擔心自己畫不好，經過鼓勵及多次嚐試，發現癌友們更勇於揮灑自己的想像。

▲87歲崖有夫婦的油畫作品。

癌友曾小姐也分享：在油畫班感受最深的是生命的關懷，透過繪畫的時間大家彼此關心、互相幫忙。而另一位癌友唐小姐則表示在油畫班找到自信，她會一直畫下去。

台東馬偕王功亮院長為這團體下了最好註解：油畫班讓這群癌友在其中得到溫暖及快樂，也是台東馬偕癌症治療最重要的目的＂身心靈＂醫治。

▲癌友畫出心中美好景象。

提出此一構想的癌症資源中心個管師黃云貞，因自己先去參加台東教會的油畫班，感受教會中彼此關心互相照應的氛圍，激起了想成立癌友油畫班的想法。於是著手籌備，從請示主管、找經費、找學員等等，好不容易組成，為鼓勵參加甚至自掏腰包協助畫具費用，如今有好的成果，令人欣慰！

▲▼癌友透過繪畫得到身心靈的治療。

在油畫班除了學習繪畫技巧外，透過藝術治療也舒解罹癌的不適，更重要的是在油畫班老師的鼓勵及協助，提昇他們的自信心，更有機會接觸到信仰。台東教會蕭丞宇牧師於會中也表示：喜樂的心乃是良藥，病人在醫院得到醫療，到教會則可接受最好的心靈療癒。在油畫班期間，教會的會友也常利用時間去油畫班癌友家中探訪，關心他們的需要及欠缺！

台東馬偕癌症中心張虹珠護理長表示，教會辦理油畫班正是將醫療延伸到社區，將關心持續到教會的最好聯結。看到所有的病友現在都能畫出自己的作品，活出生命的色彩，令人非常欣慰！希望在醫院與教會的合作下，每個人身心靈愈來愈健康。