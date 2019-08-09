積極拓展外銷市場　台南麻豆文旦將在加拿大超市販售

▲台南市農業局積極拓展外銷市場，台南麻豆文旦9月6日起於加拿大超市販售。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府積極拓展麻豆文旦及農產加工品海外市場，預計9月6日至13日於加拿大Price Smart超市、H Mart超市通路等20家分店販售，台南市長黃偉哲表示，裝櫃儀式象徵台南市的農產行銷正式啟動，下半年送禮旺季，希望國內外民眾一同來購買台南市出產的生鮮水果，用實際行動來支持農民及弱勢團體。

市長黃偉哲指出，今年台南市的農產品於上半年創下很多新紀錄，以芒果來講，雖然產季已進入尾聲，但陸續還在銷售中，而在文旦的部分，黃偉哲表示，雖然今年白露來得比較晚，但是風調雨順，雖然文旦數量比去年少一點，但品質卻更勝去年。黃市長也特別感謝農委會的協助，以及外貿協會、各區農會的共同努力，未來市府還會再去其他國家行銷，照顧台南市的農民。

台南市政府農業局表示，台南市為全台文旦主要產地之一，質量均優聞名全國，主要產區分布於麻豆（835公頃），下營（95公頃）及官田（36公頃），種植面積達1098公頃，年產量約28522公噸，截至去2018年度12月底止，全台文旦2018年外銷3414公噸，較2017年同期2437公噸，增加40％，其中文旦外銷以中國大陸2380公噸為最大宗。

本次外銷加拿大的文旦是由麻豆農民張仲賢供貨，張仲賢所種植的文旦品質優良，十份符合外銷海外市場需求。台南市政府農業局除了於海外通路販售麻豆文旦外，也針對火龍果、蜂蜜柚子茶、柚子蔘、台南越光米、關廟麵、牛蒡乾、蓮藕粉、果乾、以及胡麻、毛豆、地瓜、黑豆、鳳梨酥、破布子、魚鬆等系列農產品、還有鹽水意麵等農產加工品極力推廣，以海外超市行銷方式增加台南市農特產品銷售量及增加銷售據點。