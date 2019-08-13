韓國瑜民調低迷恐遭「換柱」？　洪秀柱：不可能　除非他自己選不下去

▲ 洪秀柱接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞）提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨整合陷入困境，以及高雄市長韓國瑜的民調持續低迷，近日屢屢傳出2015年的「換柱事件」可能重演。對此，前國民黨主席洪秀柱13日接受《POP撞新聞》專訪時表示「不可能」，除非韓國瑜說他選不下去，自己要打退堂鼓，這就是另一回事了，並強調「韓國瑜的意志力有多少才是重點」。

對於郭台銘的動向至今未明，洪秀柱說，這個現象確實讓人憂心，但郭台銘那麼有錢，「撩下去」做什麼？參與選舉花錢又費精神，也許財富對他來說只是一個數字而已，他真的想出來替國家做點事情，希望在另一個志業上有所發揮，「我認為他是滿懷理想參與總統選舉，至於背後否有人特別鼓勵他，我不曉得。」

洪秀柱接著提到，在她擔任國民黨主席任內，黨產都沒有了，郭台銘適時出手幫了國民黨，「初選落敗對郭台銘來講應該是很大的挫折，當然心裡會低沈，支持他的郭粉也很難接受」，但她也強調，郭台銘有這個心，大家不要有太大批評，也應正面看待郭台銘、王金平確實為國民黨、為國家做了很多事，用時間讓支持者的心沖淡一點，讓他們心情平靜下來，再用最誠懇的態度去請他們幫忙，加在一起會是強而有力的力量。

對於國民黨整合觸礁，外界屢傳「換柱」事件可能重演。洪秀柱強調「不可能」，除非韓國瑜自己說他選不下去了，否則要換是不可能的，「韓國瑜的意志力有多少才是重點，如果他自己要打退堂鼓又是另一回事了。」