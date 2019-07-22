嘉市民生國中棒球隊日本國際交流　城隍廟贊助20萬

▲嘉義城隍廟贊助20萬經費給民生國中，期待東亞細亞LLB宮崎棒球邀請賽奪下好成績。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市民生國中棒球隊將於8月16至22日代表嘉義市參加「2019年東亞細亞LLB宮崎棒球邀請賽」，市長黃敏惠於 22日前往民生國中授旗勉勵為球隊選手加油打氣，該校並在嘉義城隍廟董事長賴永川及廟方理監事帶來20萬棒球隊經費補助下，帶著神明的保佑前進日本。

▲▼ 嘉義城隍廟贊助20萬經費給民生國中，球具冠名城隍廟。（圖／記者翁伊森翻攝）



黃敏惠表示，嘉義市是棒球的原鄉，棒球運動是本市的主力，培養棒球隊的過程辛苦不易，除了教練與選手們的努力之外，非常感謝城隍廟特別贊助民生國中棒球隊一整年20萬的訓練經費，並將城隍爺神尊請到學校來為孩子們加油打氣。



黃敏惠說，民生國中棒球隊在學校及學生與教練共同努力之下，代表嘉義市到日本宮崎參賽，期勉教練及選手們，帶著「永不放棄、絕不認輸」的嘉義KANO精神，讓嘉義走出去、讓世界看見嘉義。





本屆2019年東亞細亞LLB宮崎棒球邀請賽，比賽預計有40至50隊來自世界各國的球隊參加，以全日本各地區的球隊為主體，亦有來自韓國、台灣以及斯里蘭卡等國家參賽。獲得三次全國聯賽總冠軍的嘉義市民生國中(89年、97年以及106年)，連續第六年參加東亞細亞LLB宮崎棒球邀請賽，更於去年(2018年)一路過關斬將，以全勝的戰績進入到總決賽，最後因日本當地颱風停賽，由大會裁定為準優勝第二名。



九年級的隊長呂昱廷說：「感謝勇媽市長親自到學校授旗鼓勵我們，也感謝城隍廟叔叔伯伯的贊助，我們會盡全力比賽，就像KANO一樣，再次發光發亮。」

▲▼ 嘉義城隍廟贊助20萬經費給民生國中，嘉義市政府回贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）



市長黃敏惠特別致贈象徵KANO棒球精神感謝牌，預祝民生國中棒球隊旗開得勝，；學校方面亦回贈廟方象徵｢棒棒開轟｣的球棒造型紀念品，刻著「福佑桃城，樂善民生」，感恩嘉義城隍廟城隍爺慈悲，並期許小選手們，為嘉義市爭光。