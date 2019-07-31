嘉義市銀髮人才資源中心開幕　開創中高齡者第二春

▲▼ 嘉義市銀髮人才資源中心開幕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與財團法人弘道老人福利基金會31日在新民路上辦理嘉義市銀髮人才資源中心開幕茶會，提供銀髮族工作媒合、工作諮詢、評估與輔導、相關教育訓練課程等多元創新服務。嘉義市長黃敏惠與眾貴賓共同揭幕，恭賀銀髮人才資源中心在嘉義市開幕。

黃敏惠表示「楓葉紅時，更有活力、更加美麗。」人生前半段是為前途努力；人生後半段，擁有更多的經驗及資源，如果還能奉獻給社會，是很令人感動的事。感謝弘道基金會長期努力，為銀髮族提供工作媒合、職業訓練等課程，讓他們能再投入職場、能被善用，進而發揮所長，銀髮族也可以被大家欣賞、看見的。



黃敏惠說，從今年6月起，開辦一系列課程，並廣邀嘉義市中高齡者共同學習，打造各式各樣活躍老化課程，近乎場場爆滿。例如，活躍老化教育訓練課程，原本預計60人，第一堂課好評如潮，第二堂開始暴增至100多人，廣受參與者好評。



弘道基金會表示，銀髮族不僅運動可以凍齡，再度投入職場也可以，因為會開始學習新的事物，也可以把經驗傳承，也可以有新的角色可以發揮，邀請大家將課程資訊推廣出去。



社會處表示，銀髮人才資源中心針對50歲以上設籍或實際居住或目前任職或創業地點於嘉義市者，提供銀髮人才資源平台工作媒合、職涯諮詢、評估與輔導、相關教育訓練課程、工作職缺盤點及開發、職務再設計、不老宣講團、銀采達人招募及創業貸款利息補貼等多元創新服務，歡迎有需求者多多來運用銀髮人才資源中心的服務。