浪漫景觀公路閃野狗…自小客失控撞電桿！花蓮一家5口釀「1死4傷」

▲林男疑似為了閃避野狗，失控撞上一旁電桿。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮193縣道11日下午2時許發生死亡車禍，當時一家5口乘著白色自小客車一路往北行駛，但行經94.2K處時，疑似突然有野狗竄出，駕駛林男反應不及，車頭當場失控猛力撞向路旁電桿，造成坐在副駕駛座的婦人頭部重創，經送醫搶救後仍宣告不治。

花蓮193縣道北起新城鄉三棧，南至玉里鎮樂合，全長110.92公里，是全台灣最長的縣道，由於沿途田園風光景色優美，素有「最浪漫景觀公路」之稱。11日當天下午，林男駕駛白色自小客，副駕駛座坐著姑姑、後座則是妻子與2名孩子，沿著公路一路自玉里往北行駛。

林男向警方表示，他家住花蓮吉安鄉，當時正要駕車返回住處，豈料行經94.2K處時，突見到路旁有野狗竄出，反應不及才會失控撞上路旁電桿。由於事發當下撞擊力道相當強大，白色自小客車頭近乎全毀，擋風玻璃也整片破裂，坐在前方的林男及其姑姑首當其衝，林男脾臟當場破裂重傷，而姑姑則是頭部受到撞擊後重創，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。

警方指出，經初步調查，林男酒測值為0，經緊急送往醫院搶救後已經脫險，而後座的母子3人則僅受到輕傷，經治療後並無大礙。目前全案確切肇因，還有待進一步調查釐清。

▼坐在副駕的林男姑姑因頭部傷勢太過嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者王兆麟翻攝）