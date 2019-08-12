力勸郭台銘為中華民國而戰？　柯文哲坦言：會談談看啦

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選，「柯郭王」是否結盟備受關注。台北市長柯文哲邀三方會面後，三方幕僚已展開磋商，柯文哲12日出席老人福利政策行銷記者會，受訪時被問到會力勸郭台銘出來嗎？他表示，「會談談看啦，不要說什麼力勸啦」。

談到與郭台銘、王金平會面安排進度，柯文哲表示，「坦白講我也不曉得」，給幕僚去排時間，坐下來談一談也好，有關的人坐下來直接交換意見，看看大家想法怎樣。

對於會面是否公開，柯文哲表示，不曉得，這個就他們要去安排，他自己沒有什麼意見，談話內容沒有預設立場，「談談看對台灣的走向有什麼想法，憂心歸憂心，煩惱完總是要想下一步怎樣」；至於是否比較傾向公開，柯說，「老實講很多話⋯⋯也不用全部⋯⋯我是沒意見」。



至於會力勸郭台銘出來為中華民國而戰嗎？柯文哲表示，「會談談看啦，不要說什麼力勸啦」，大家可以交換意見，對這個局面要怎麼解決。

對於韓國瑜強調有信心郭台銘、王金平會留在國民黨內，柯文哲認為，他們也沒有說他們要退出，「要不要退出跟要不要選這個是兩回事」。

媒體追問，所以不一定主動說要退出國民黨？柯文哲說，「這也不用吧，談一談再講，我是沒預設什麼立場」；至於是否「被動退出」，柯笑說，「現在太多那種什麼被動參選⋯⋯」。

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）