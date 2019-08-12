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台中豪大雨來襲！4車泡水拋錨無人受困　中興抽水站已運作

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▲台中上午豪大雨，警方拉起封鎖線管制人車。（圖／台中市警方提供）

▲五權西路國道下積水，有多輛受困。（圖／台中警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市12日上午豪大雨侵襲，多處地窪路段嚴重淹水，至少有4輛汽車熄火拋錨，所幸無人傷亡，市政府也緊急啟動抽水站，及放下柵欄機阻絕車輛進入。

▲台中上午豪大雨，有汽車拋錨。（圖／台中市消防局提供）

▲環中路積水，有汽車受困。（圖／台中消防局提供）

台中市區上午下起豪大雨，造成多處積水，包括五權西路國道下涵洞(往工業區方向)淹水水深達20公分，有3部汽車拋錨；環中路與永春東2、3路段及南屯溪水位已滿到路面，1部汽車拋錨；另外，五權西路與精誠路麻園頭溪水位暴漲，但未達警戒線，無人受困。

▲台中上午豪大雨，警方拉起封鎖線管制人車。（圖／台中市警方提供）

▲警方到場警戒。（圖／台中警方提供）

此外，大肚區興和路地下道也出現積水，經查為旁邊的水利溝滿溢流入地下道所致，目前柵欄機已放下阻絕車輛進入，抽水機持續抽水中；其餘車行地下道目前抽排水正常，無積水狀況。

▲市府因應豪大雨，啟動柵欄機。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕也在臉書提醒民眾小心豪大雨。（圖／盧秀燕臉書）

市政府表示，根據中央氣象局預報顯示，今天至18日受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，這波水氣主要影響台中市區及屯區，中興抽水站已於7點32分開始運作，其他抽水站也就位，隨時做好各項預防及整備措施，將可能的損失減到最低，守護市民安全。

▲台中上午豪大雨，警方拉起封鎖線管制人車。（圖／台中市警方提供）

▲突然豪大雨，造成一處路段有下陷之虞。（圖／台中警方提供）

水利局說明，受西南風水氣影響，台中市最大時雨量25mm至45mm，持續時間約1至2小時，抽水站將持續整備待命隨時關注水情。

▲市府因應豪大雨，啟動柵欄機。（圖／台中市政府提供）

▲市府提醒地下道積水勿進入。（圖／台中市政府提供）

水利局提醒，民眾可利用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握台中市最新水情，並加入路況及空氣品質等生活訊息，民眾只要在App Store或Google Play搜尋「臺中水情」即可免費下載安裝，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

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關鍵字：豪大雨,中市

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