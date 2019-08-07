吳景欽／【準司法官遭退訓】司法官的品德考得出來嗎？

▲司法官的養成，從法律系、考試到司法官受訓，都以法律專業為主軸，而審判該具有的人生經驗、高尚品德等，考試考得出來嗎？（圖／視覺中國）

近幾日新聞報導，預計今年分發的司法官學院第58期的兩名準司法官，因不配合指導老師，且於受訓時搞失蹤，品德分數遭評為不及格，於分發前一個月面臨退訓處分。令人驚訝的是，兩人雖分別在台北、台中見習，但情節幾乎相似，即遲到、失蹤、遲交書狀等等，這顯然已不是品德的問題，而是最基本的做人道理。這就凸顯現行司法官的考試與養成，完全著重於培養斤斤計較於法條文義專家的問題。

目前國內法律系大部分屬四年學制，但無論學校名稱為何，基本的課程內容，卻有極大的相似性，原因無他，正在於考試領導教學。雖然近幾年中，諸多法律系，如筆者所任教的學校（真理大學），開始設計專業法律，如《金融法》、《智慧財產法》等的學程模組，以使學校課程與時代脈動接軌，並開設實習課程，期能達到學用合一的目的。只是在法律系學生仍是以參與國家考試，尤其是律師、法官、書記官等考試為優先考量下，就無可避免落入以考試科目為課程重心的窠臼。

民國100年以後，律師與司法官特考出現變革：原來的一次筆試改成兩次，第一次採選擇題，第二試則採案例題型。而在考試改變後，考生要準備的科目也變得繁多，兩試加起來的科目，已超過二十科。每個法律考科底下，包含諸多章節，故某些重量級科目，如民法、刑法、民訴、刑訴、行政法等，每科至少得讀五本書以上，對考生來說，早已是稀鬆平常之事。由於法律考試沒有標準答案，故考生除須熟知各方學說外，對於一些時事議題或較深入的專業分析，必得找尋學者的論文為研讀，以免被突襲，這又增加考生的極大負擔。

面對如此龐雜的書本與資訊，法律系學生至律師法官補習班補習便成為常態，甚至學生只求考試技巧而不想去思索法律背後的精神，也已不足為奇。會造成如此結果，原因正出在錄取率不高。

以律師錄取率來說，自100年以後，約有9％的錄取率，已比過往高出一倍，但在案源沒有增加下，所謂「金飯碗」的形象也逐漸褪色。再者，考選部於107年，加上律師考試的及格分數門檻，這必使得法律系學生在亟欲快速考上的心態下，對法律學習更汲汲於「速成」與「速食」。

相較於律師考試更難的司法官特考，同樣有萬人報名，但這幾年最多只錄取百人，在如此低的錄取率下，能勝出者必是學霸。考上者是否具有法律專業，抑或僅是很會考試，也無從得知。即便第一試有考法律倫理一科，但所占比重不高，且關於人格與道德，能藉由考試得出結果嗎？因此只能在司法官受訓時，加以觀察與評比。

只是根據法務部司法官學院訓練規則，雖在第2條第1項，言明是要充實專業知識及養成高尚之品德，但關於品德成績僅占20％，更重要的是，相關的訓練該如何在兩年內來養成，實屬高深莫測。也因此，所謂司法官訓練，雖不能說是把法律系課程再炒一遍，但至少也是完全偏重法律技術層面的訓練。除非這些準司法官的行徑實在太離譜，否則在受訓期間，被以品德不佳退訓的可能性，則是微乎其微。

司法官的養成，從法律系、考試到司法官受訓，都是以法律專業為主軸，至於審判所該具有的人生經驗、高尚品德等等，恐只能依賴實際審判經驗去培養。只是公正審判是何等重要的人權保障，是否僅用考試來選出司法官，就屬必須重新思考的課題。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。