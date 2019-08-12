富商「24hrs監控牢房內」自殺　黑幫老大親信爆：他付出高額費用

▲艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在牢房輕生，外界質疑不單純。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國66歲富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在紐約曼哈頓監獄輕生，震驚各界。曾與已故黑幫老大高蒂（John Gotti）有所接觸的親信卡斯曼（Lewis Kasman）認為，艾普斯坦能夠在有著監視器觀看的情況下結束生命，一定是付出「高額代價」，尋求人員幫助他；而富商的死訊，也顯現出牢房腐敗的狀況。

卡斯曼1992年曾來到監獄探視義大利裔美國黑幫老大，他告訴《紐約郵報》，這名富商能夠自殺，一定是有人在背後協助。他認為，只要囚犯開出令人滿意的價格，幾乎可以從警衛身上得到任何想要的東西，「那個機構多年來有著腐敗問題，獄警會替富人帶來食物或手機。」

艾普斯坦10日被發現在曼哈頓大都會懲教中心輕生，他生前涉嫌仲介未成年少女性交易，據悉還有14歲少女提供色情按摩。該機構稍早表示，聯邦調查局（FBI）正在調查艾普斯坦的詳細死因。

熟悉監獄內部漏洞的卡斯曼認為，牢房每天都有24小時監控的監視器，「必須有人給予艾普斯坦設備，讓他輕生。他為此付出高額代價。」他還回憶，高蒂雖然關在密切監控的獄中，卻能夠享用親手送來的牛排晚餐。

不過，卡斯曼表示，雖然有權勢的囚犯能透過關係，把想要的東西帶進曼哈頓大都會懲教中心，裡面的環境卻也令人作嘔，比古巴的監獄還糟糕，像是蟑螂會在犯人身上爬來爬去，而且人員不會進行消毒。

美國司法部長巴爾（William Barr）10日透過聲明表示，富商的死訊引發出一些嚴肅問題，必須要有解答，「除了FBI調查，我還諮詢總監察長，他正在對事件展開調查。」

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