博彩業慘賠千億　澳門將發10億消費券引陸客

▲新冠肺炎疫情期間的澳門賭場。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，今年澳門博彩業整體虧損千億起跳，隨澳門逐漸恢復團客和自由行，澳門特區政府表示，將發放2.9億澳門元（約合新台幣10.7億元）的消費券，好吸引陸客。

據澳門博彩監察協調局9月1日公佈的數據顯示，8月博彩業收入僅為13.3億澳門元，較去年同期大跌94.5%，為連續第11個月下跌。

▲今年澳門的觀光業大受影響。（圖／路透）

統計今年前8個月，澳門博彩業收入為363.94億澳元，年減81.6%，另據公開數據顯示，澳門6家上市博彩業上半年累計虧損約197.62億港元（約合新台幣747億元），整體虧損以千億計。

澳門博彩控股常務董事梁安琪說，然粵澳通關措施逐步放寬，但酒店入住率沒有上升，業內也普遍預計接下來的「十一黃金周」，對澳門旅遊業幫助有限。

在本土疫情又見趨緩下，中國國家移民管理局上月11日公告，在內地與澳門疫情形勢繼續「總體向好」的前提下，全國公安機關出入境管理部門於9月23日起，恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注；在此之前，澳門已於8月26日起，恢復辦理廣東省居民赴澳旅遊簽證，包括團隊遊和自由行。

為吸引遊客回流，澳門旅遊局指出，計劃自9月1日起至12月底，透過微信平台發放共計2.9億澳門元的消費券，以吸引內地遊客到澳門旅遊消費。澳門特區政府稱，透過擴客源、興經濟、保就業計劃，將向旅客提供機票、酒店及消費優惠，預計分階段實施。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下