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罹乳癌而化身志工　發心立願重返醫院關懷更多生命

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▲奇美醫學中心志工隊，以大愛奉獻服務病患，更榮獲衛福部績優志工團隊表揚。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心志工隊，以大愛奉獻服務病患，更榮獲衛福部績優志工團隊表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年屆齡65歲王韻承志工，在1995年參加奇美醫學中心志工隊，卻在服務滿5年時罹癌，在醫院看過人生百態的她，非但不懼怕治療，反而一面勇敢接受癌症治療、一面透過電話和病友分享抗癌的心路歷程，成為癌友最堅強的後盾，治療結束後，更成為第一批奇恩病房的志工，關懷癌末住院病人並提供沐浴服務。

王韻承後來雖因個人生涯規劃，暫停在奇恩病房服務；但奉獻的心並沒有就此停止，她轉至癌症資源中心服務，擅長手藝的她，也會藉手作活動，和病友交心，拉近彼此的距離，建立信任感，並分享自身的經驗，鼓勵治療中的病人：「癌症不可怕，我們一起來戰勝它」，陪伴許多癌友走過人生的低潮。

請繼續往下閱讀...

社服部指出，醫院是一個看盡人生百態的地方，在這個地方總有一群人，默默地替民眾服務，他們穿著橘色的背心，臉上總是盈滿著笑容，他們就是奇美醫學中心的志工。
奇美醫學中心志工隊從1987年創隊至今，志工隊人數超過400人，志工隊共分成7個組別，志工們依服務的組別分別在第一醫療大樓大廳、二樓門診、第二醫療急診室、第五醫療大樓、各樓層病房、八樓的安寧病房、樹林院區精神科都能看到他們努力奉獻的身影。

奇美醫學中心家庭志工共有29對（如親子檔、手足檔、夫妻檔）：他們原先都是由一人先至奇美醫學中心從事志願服務，除了自服務中獲得成就感，更豐富心靈的滿足，進而推薦他們的家人加入志工隊的行列。

為了照護更多的就醫民眾，奇美醫學中心即日起至8月31日招募第39期志工，歡迎年滿20歲，國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，對醫院服務工作有興趣的民眾，加入奇美醫學中心志工隊這個大家庭，一起傳送更多愛的能量。
現場報名：請至奇美醫學中心第一醫療大樓一樓服務台或教學大樓一樓社會服務部索取報名簡章；網路報名：至奇美醫學中心網站下載報名表，mail至800604@mail.chimei.org.tw。如有疑問，請撥打諮詢電話：06．2812811轉52126、52131。

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關鍵字：乳癌,志工,醫院,奇美

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