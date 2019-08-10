　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可樂瓶裝1元硬幣有多重？　答案是…黃奶奶「無量的愛心」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲80多歲屏東市黃奶奶捐贈投了1年的保特瓶內1元硬幣809元，給屏東家扶中心，期盼善心人士共襄盛舉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲80多歲屏東市黃奶奶捐贈投了1年的保特瓶內1元硬幣809元，給屏東家扶中心，期盼善心人士共襄盛舉 。（圖／黃奶奶家人提供）

記者陳崑福／屏東報導

80多歲的屏東市黃奶奶，罹患有帕金森氏症，她的女兒為幫助她手指復健，有硬幣就讓她投入可樂瓶內，最近可樂瓶存滿，捐給屏東家扶中心，共有809元，雖重量是2.5公斤，其實承載的是她「無量愛心」。未來，她將繼續投幣捐款給家扶中心，期盼社會善心人士共襄盛舉，幫助更多需要幫助的人。

▲80多歲屏東市黃奶奶捐贈投了1年的保特瓶內1元硬幣809元，給屏東家扶中心，期盼善心人士共襄盛舉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼黃奶奶投了1年保特瓶投滿，捐給屏東家扶中心。（圖／陳崑福翻攝）

▲80多歲屏東市黃奶奶捐贈投了1年的保特瓶內1元硬幣809元，給屏東家扶中心，期盼善心人士共襄盛舉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

黃奶奶的女兒說，10年前，媽媽會出現走路突然跌倒的現象，家人覺得有異，帶往醫院檢查，才知道罹患帕金森氏症，由於先前家扶中心有舉辦過零錢投撲滿捐助家扶中心活動，媽媽有投過撲滿，在她罹患帕金氏症後，為了幫忙她復健，每天把1元硬幣帶回家讓她投入撲滿內。

她的女兒表示，有時因工作關係，較晚回家，她就在等待這一刻的到來；而投到後來，發現她已經沒有力氣將硬幣立起來，投入扁形小長洞的撲滿內，就換成可樂瓶讓她直接把硬幣投進圓形瓶口，投了1年，保特瓶投滿了，拿到屏東家扶中心捐助。

她女兒問她「可樂瓶投滿了，知道多少重量嗎？」沒有肌力的她順口說「10公斤」，經秤重後發現總重量是2.5公斤；屏東家扶中心社工說，收到黃奶奶的捐款時，她雖已無特別表情，但能明顯感受到她「心裡的喜悅」及「無量的愛心」。

ET快訊
警界不倫戀！已婚53歲副所長與23歲女警同寢42分鐘全都錄
利奇馬重創浙江13死！200間房屋倒塌「道路被沖斷」
ET總統民調／蔡英文領先拉大！韓國瑜下跌6.1％

關鍵字：屏東市,黃奶奶,家扶中心,1元,保特瓶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一芳創辦人柯梓凱控「網友拿他牌影射」　貼出「一張紙」怒嗆：都用台灣茶

台中國際動漫博覽會登場　火影忍者第二代BORUTO慕留人首登台

颱風走了引西南風！豪大雨彈炸中南部　土石流警戒143條

可樂瓶裝1元硬幣有多重？　答案是…黃奶奶「無量的愛心」

真的拆招牌！一芳加盟商「不能被輕言踐踏」　網讚爆有尊嚴：用新台幣教訓

50嵐還能買！她分析「4分區代理」曝這2區沒表態　點名北部：確定不要喝

影／台北37.8°C熱爆！北北基都飆破今年最高溫　10縣市高溫警戒

紙風車拒演風波　台中永安國小家長反嗆：老師人格被當道具

受託驗車被「祂」當賊...一碰手把爆暈！阿婆指牌位怒譙　他秒好驚呼：死人直

衝一波！絕美懸日18:17再降峨眉街　氣象局：機率6至7成

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

白嫩雞母蟲變身「戰神大兜蟲」！從化蛹到羽化...療癒過程全紀錄

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

JJ媽飛新加坡看偶像容祖兒！　 驚：原來兒子是她的嘉賓！

邕聖祐man背金香起到保健室　回應女方告白：我也喜歡妳！！

一芳創辦人柯梓凱控「網友拿他牌影射」　貼出「一張紙」怒嗆：都用台灣茶

台中國際動漫博覽會登場　火影忍者第二代BORUTO慕留人首登台

颱風走了引西南風！豪大雨彈炸中南部　土石流警戒143條

可樂瓶裝1元硬幣有多重？　答案是…黃奶奶「無量的愛心」

真的拆招牌！一芳加盟商「不能被輕言踐踏」　網讚爆有尊嚴：用新台幣教訓

50嵐還能買！她分析「4分區代理」曝這2區沒表態　點名北部：確定不要喝

影／台北37.8°C熱爆！北北基都飆破今年最高溫　10縣市高溫警戒

紙風車拒演風波　台中永安國小家長反嗆：老師人格被當道具

受託驗車被「祂」當賊...一碰手把爆暈！阿婆指牌位怒譙　他秒好驚呼：死人直

衝一波！絕美懸日18:17再降峨眉街　氣象局：機率6至7成

「台劇女星」認愛195cm籃球星二代！　見過雙方家長：朝結婚前進

熱戀結束就是分手？「愛情保鮮」8大原則　培養更深厚的關係

中職／兄弟9月8日「K歌之王」　女神田馥甄降臨

英國人今夏將花1千億買5000萬件新衣！　只穿一次就丟

七夕情人節剛過…南投提供免費愛滋篩檢試劑　超商就可領取

政大雄鷹盃／DJ小謝行程滿檔　世界盃確定亮相

政大雄鷹盃／北京清大輕取台師大　5戰全勝奪冠

他跌倒大街上「下體痛到噴淚」　照X光傻眼「子孫根白骨化」當場落寞回家！

《德魯納》具經理也開IG了！心急鬥嘴張滿月：你到底在哪？

防治登革熱！新北定每周六為「市民清潔日」　落實居家環境巡查

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵..

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏..

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

旅遊作家怒機場免稅店蓋「遮羞布..

陸情侶影城點「這一桶」　狂讚台..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

表態中國台灣 珍煮丹：品牌遭..

CoCo聲明後　台官網、臉書就..

迷客夏凌晨急刪「中國台灣」字句

50嵐聲明：大陸仿冒的店與我們..

6菜110元！他曬便當嗆：台灣..

女騎士金針山迷途　神秘白衣女報..

更多熱門

相關新聞

七夕最讚打卡放閃　勝利星村情人節超浪漫

屏東市「勝利星村創意生活園區」為讓民眾感受眷村歡慶佳節的魅力和七夕的浪漫氛圍，即日起至11日止結合園區進駐品牌店家，規劃七夕放閃系列活動，邀請情侶、夫妻檔、朋友或家人到勝利星村走走，感受眷村裡散發的幸福粉紅泡泡，一起度過難忘的七夕情人節。

屏東市酒吧酒客爆衝突　摔杯子砸桌椅！

酒後胡亂檢舉車輛違停　送醫又趁機跳入溪中

南投家扶經費短缺　盼社會愛心捐助

母罵「賤逼」　女兒怒求償1元勝訴

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆：喝水好了

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

劉真首曝「3歲女兒真面目」！

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

手搖飲之亂！館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被輾慘死

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏也中槍

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

颱風天還出動灑水車　網曝光真相

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

更多

最夯影音

更多

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面