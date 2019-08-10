可樂瓶裝1元硬幣有多重？　答案是…黃奶奶「無量的愛心」

▲80多歲屏東市黃奶奶捐贈投了1年的保特瓶內1元硬幣809元，給屏東家扶中心，期盼善心人士共襄盛舉 。（圖／黃奶奶家人提供）

記者陳崑福／屏東報導

80多歲的屏東市黃奶奶，罹患有帕金森氏症，她的女兒為幫助她手指復健，有硬幣就讓她投入可樂瓶內，最近可樂瓶存滿，捐給屏東家扶中心，共有809元，雖重量是2.5公斤，其實承載的是她「無量愛心」。未來，她將繼續投幣捐款給家扶中心，期盼社會善心人士共襄盛舉，幫助更多需要幫助的人。

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▲▼黃奶奶投了1年保特瓶投滿，捐給屏東家扶中心。（圖／陳崑福翻攝）

黃奶奶的女兒說，10年前，媽媽會出現走路突然跌倒的現象，家人覺得有異，帶往醫院檢查，才知道罹患帕金森氏症，由於先前家扶中心有舉辦過零錢投撲滿捐助家扶中心活動，媽媽有投過撲滿，在她罹患帕金氏症後，為了幫忙她復健，每天把1元硬幣帶回家讓她投入撲滿內。

她的女兒表示，有時因工作關係，較晚回家，她就在等待這一刻的到來；而投到後來，發現她已經沒有力氣將硬幣立起來，投入扁形小長洞的撲滿內，就換成可樂瓶讓她直接把硬幣投進圓形瓶口，投了1年，保特瓶投滿了，拿到屏東家扶中心捐助。

她女兒問她「可樂瓶投滿了，知道多少重量嗎？」沒有肌力的她順口說「10公斤」，經秤重後發現總重量是2.5公斤；屏東家扶中心社工說，收到黃奶奶的捐款時，她雖已無特別表情，但能明顯感受到她「心裡的喜悅」及「無量的愛心」。