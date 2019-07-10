司法罕例！母粗口飆罵「賤逼」　女兒怒提告求償1元勝訴

▲橋頭地院認為吳母出言侮辱為事實，判女兒勝訴。（圖／翻攝自橋頭地院官網）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名吳姓女子不堪長期遭到母親精神暴力，日前又因故遭其辱罵「賤逼」，憤而提出告訴，並象徵性求償「1元」。橋頭地院開庭審理時，吳母並未到場，僅具狀表示，自己與丈夫感情和睦，對於女兒也疼愛有加，女兒所控之辱罵情事皆非事實。但法官審酌吳女所提供畫面，吳母辱罵「賤逼」、「賤」等言語堪為事實，因此最後判決吳女勝訴，全案仍可上訴；女兒告贏母親並求薄償1元，在司法界中實屬罕例。

判決書內容指出，吳女控訴自小即遭母親言語暴力，精神、身體皆受虐，甚至母親還時常對父親家暴，並霸佔父親財產。106年3月2日，母親要求吳女將土地權狀、房屋權狀取回，她不解詢問「為什麼要拿回來？那是他（父親）養老的錢，不能動！」當時現場還有員警在場，聽聞母女2人語氣漸趨激動，便出言安撫「好了、好了！」但吳母怒火更盛，當場飆罵女兒「賤逼」、「賤！」

吳女不堪遭到母親出言相辱，造成自己在社會上評價貶損、名譽權受到侵害，憤而提出告訴，並象徵性求償新台幣1元。

橋頭地院開庭審理時，吳母並未到場，但具狀表示，她與原告關係為母女，且與丈夫感情和睦，對於女兒疼愛有加，並無女兒所主張的侵權行為。但法官勘驗吳女所提供光碟內影像，確認吳母當天確實出言謾罵「賤逼」、「賤」等語，明顯已經構成侵權行徑，因此認定吳女求償1元適當，予以准許，判決吳女勝訴，吳母除了得賠償1元外，還得負擔訴訟費用1000元，全案仍可上訴。