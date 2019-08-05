七夕最讚打卡放閃　屏東市勝利星村情人節活動超浪漫

▲屏東市「勝利星村創意生活園區」舉辦七夕情人節活動。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東市「勝利星村創意生活園區」為讓民眾感受眷村歡慶佳節的魅力和七夕的浪漫氛圍，即日起至11日止結合園區進駐品牌店家，規劃七夕放閃系列活動，邀請情侶、夫妻檔、朋友或家人到勝利星村走走，感受眷村裡散發的幸福粉紅泡泡，一起度過難忘的七夕情人節。

活動內容有「相約勝利星村放閃 #留住甜蜜回憶」打卡按讚換好禮、「情定自然綠，情歌漫眷村」情歌對唱比賽、「漫步眷村，放閃玩穿越」著旗袍唐裝變裝享優惠等。

活動期間，勝利星村製作了「你是我眼中最閃亮的那顆星」、「天上星星為你摘，七夕帳單為你買」、「星星在天上，你在我心裡」、「I Love U」、「I Love U, Too」五款手拿牌，擺設在將軍之屋-大樹冊店的傳統紅門前，讓大家能拍攝美美的放閃情侶照、一起打卡標註對方，為兩人的愛情留下甜蜜的回憶。

即日起至11日，凡完成拍照打卡並加入「勝利星村V.I.P Zone」粉專，前100名將獲贈幸福許願卡和園區店家聯合餐飲優惠電子兌換券。7日、8日兩天推出「漫步眷村，放閃玩穿越」，凡著旗袍唐裝變裝享優惠活動。

9日晚上7點至9點舉辦「情定自然綠，情歌漫眷村」情歌對唱大賽，獎品有旗袍體驗券、千元餐券，優勝者最高可獲得雙人住宿券（市價近5000元），目前已有50多位報名。更多詳細訊息，可上「勝利星村V.I. P」粉絲專頁。