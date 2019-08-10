搭載鴻蒙操作系統！　華為榮耀首款55英吋「智慧螢幕」亮相

▲華為榮耀首款「智慧螢幕」今日亮相。（圖／翻攝榮耀官網，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

「華為開發者大會」為期兩天半在東莞松山湖舉行，華為榮耀的首款「智慧螢幕」也在今日正式亮相。榮耀總裁趙明指出，智慧螢幕搭載了鴻蒙操作系統和鴻鵠芯片，並且採用55英吋的全面螢幕，佔比達94％；除此之外，該款螢幕最薄處只有6.9毫米，徹底展現「薄而穩固」的設計特色。

趙明表示，榮耀智慧螢幕搭載海思鴻鵠818智慧芯片，以及升降式AI攝像頭，「這是華為智慧螢幕戰略的第一項產品」。此外，榮耀智慧螢幕更搭載「智慧互動炫彩呼吸燈」、內置動態軟件，讓UI界面清晰簡單、講究流暢一致，甚至還採用了雜誌化的設計風格，藉此更貼近年輕人的心。

▲榮耀「智慧螢幕」的安裝方式不僅僅於掛在牆上。

在發表會上，趙明正在介紹互動功能時表示，該款智慧螢幕能支援視訊通話，並且進行多螢幕切換。另外，他也提到，海思芯片能支援攝像頭人臉識別、人像追蹤、姿勢檢測手機等等，而且手機還能同步智慧螢幕，只要觸控手機螢幕，就能同時控制電視。

趙明曾指出，智慧螢幕不是電視，而是電視的未來，這也代表，大螢幕行業將從傳統的電視時代進入智慧螢幕時代。「榮耀的智慧螢幕不會走低價策略，但最終的售價一定會在合理的區間之內，不過這樣的方式在市場培育初期並不利於銷量的提升。」

▲余承東表示，未來將打造更貼近年輕人心的產品。

在榮耀智慧屏產品發布會上，華為消費者業務執行長余承東表示，榮耀智慧屏將成為家庭情感中心，包含影音娛樂中心，多設備交互中心等，將改寫這個時代。他強調，榮耀是中國第一大線上手機品牌，佔比24％，在今年上半年新增安卓手機則位居第二，僅次於華為，「榮耀目前正力爭做到中國前2名，以及全世界前4名，甚至是前3名之內。」