3周內5次！　北韓朝東海試射2枚不明飛行物

▲圖為北韓6日試射新型戰術誘導飛彈。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓繼週二（6日）發射飛彈過後，今天（10日）清晨再次發射2枚不明飛行物。

根據《韓國聯合通訊社》（YNA NEWS）引述南韓軍方消息報導，北韓從咸興地區往東海方向發射了2枚不明飛行物，詳細情況需等待進一步釐清，南韓軍方會繼續追蹤及監察情況。北韓最近動作頻頻，為了恫嚇美國與南韓的聯合軍演，過去12天已經發射4次飛彈，加上今天則是3周內5次試射飛行物。

南韓與美國5日啟動下半年聯合軍演，演習採兵棋推演模式進行，不動用實際兵力和裝備。報導指出，美國考慮到無核化磋商重啟一事，此次軍演暫不使用「同盟」代號，美方並透過外交管道向北韓詳細說明此次軍演的性質。

分析認為，北韓不斷發射武器恫嚇，此舉出自於對自身安全的憂慮，特別是北韓很可能透過「武力示威」，將保障自身安全定為朝美磋商的首要議題。在河內川金會談判破局後，北韓曾公開表明，將無核化談判的首要目標從解除對北韓制裁改為確保體制安全。

報導提到，北韓先前在談話中指出，北韓堅持以對話解決問題，但在「軍事敵對」行為持續的情況下，對話動力只會逐漸減弱。這被認為是北韓仍留下繼續與美國保持對話空間的餘地。專家表示，北韓近期不斷製造緊張氛圍，目的是為佔據朝美談判制高點，增加自己的談判籌碼，而美國也對平壤釋出重啟談判的訊息。