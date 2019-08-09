人民幣兌美元中間價7連貶報7.0136　即期匯率現回穩跡象

▲大陸官方連續七日放手人民幣兌美元中間價貶值。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

中國人民銀行（大陸央行）今天發布數據顯示，人民幣兌美元中間價報7.0136，較前日下調97個基點，為連續第7日貶值，並創下2008年4月以來新低。不過雖人民幣中間價持續走跌，但自8月5日人民幣兌美元即期匯率在、離岸價雙雙「破7」後，近幾日已出現回穩跡象。

新浪財經數據顯，截至11點10分，人民幣兌美元在岸價報7.0505，較前日收盤價微貶54個基點；離岸價報7.0752，較前日收盤價升100個基點。兩地倒掛約200點，幅度較前幾日一度高達500點以上的價差收斂。

▲人民幣兌美元中間價續貶，但即期匯率貶值幅度已較日前收斂，甚至出現回升。（圖／CFP）

人民幣中間價是銀行間外匯交易市場最重要參考指標，其意義在於人民幣即期匯率，一般約在中間價上下2%的區間內波動；而截至8月8日16：30，在岸人民幣對美元收報7.0443，較中間價僅下跌0.58%，為近四個交易日的逐步收窄。

因此業內人士認為，人民幣中間價「破7」後，即期匯率為大幅貶值，反而有升，顯示市場在日前的預期心理後，已經逐步消化衝擊。

大陸官方近日也持續為人民幣匯率走勢注入強心針，並表示不會過度貶值兌美打「匯率牌」，大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英日前表示，近期，美國升級貿易摩擦對人民幣匯率形成的衝擊，市場已做出了充分的反應，並將在合理均衡的水平上保持基本穩定。當前大陸宏觀經濟基本面良好，國際收支基本平衡，外匯市場主體交易行為理性，市場秩序保持良好，充分說明大陸外匯市場更加成熟。