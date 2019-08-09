農友大風雨整理咖啡園滑倒受傷　泰武暖警主動協助獲頒獎勵金

▲警政署駐區督察林再本（中）頒發工作獎勵金給內埔警分局泰武分駐所副所長鍾春明（右）、巡佐吳豐吉（右）。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局泰武分駐所副所長鍾春明、巡佐吳豐吉2人，在7月間執行巡邏勤務，遇大風雨帶來豪大雨，致郭姓農民整理咖啡園受傷，主動協助連絡消防隊到場協助，讓郭及其家人很感激，內政部警政署駐區林督察再本獲悉後，肯定他們主動為民服務精神，代表署長前往泰武分駐所頒發好人好事工作獎勵金鼓勵。



泰武分駐所副所長鍾春明、巡佐吳豐吉2人，於上月20日執行16-18時巡邏勤務，於巡視泰武鄉舊武潭部落途中，發現郭姓農民坐在路旁地上，疑似受傷而行動不便，由於當時颱風外圍帶來很大氣流，大武山區風雨斷續不止。

兩員見狀主動上前關心並將他扶起看其傷勢，經了解他為整理咖啡園時，因天雨濕滑不慎跌倒，又未隨身攜帶手機無法聯繫家人，只好暫時在原地休息等待救援，兩人因此馬上連繫泰武消防分隊到場救護，雖他後來表示不必送醫治療，但他及家屬對警方協助相當感激。

警政署駐區林督察再本獲悉，代表陳家欽署長前往泰武分駐所頒發好人好事工作獎勵金，肯定兩員主動積極服務民眾精神，並期許員警秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神持續為民服務。